Pyotr Velikiy kruvazörü Barents Denizi’nde tatbikata başladı

Rus Kuzey Filosu’na bağlı Pyotr Velikiy adlı ağır nükleer füze kruvazörünün Kuzey Buz Denizi'nin Norveç ve Rusya arasındaki bölümünü oluşturan Barents Denizi'ne açılarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri ile birlikte tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, "Kuzey Filo'nun Barents Denizi'ndeki askeri hazırlık sahalarında kruvazörün mürettebatı, Hava-Uzay Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterlerle birlikte savaş eğitimi görevleri ile ilgili çalışmalara başladı" dendi.

Açıklamada ayrıca Kuzey Filo'nun ana üssü olan Severomorsk limanından çıkışında Pyotr Velikiy kruvazörüne Kolsk donanmasına ait Kotelniç ve Kolomna adlı mayın tarayıcı gemilerinin eşlik ederek mayın güvenliğini sağladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre tatbikatın ilk etabında gemideki silahların hava hedeflerini saptama ve takip cihazlarının çalışması kontrol edildi. Ardından kruvazörün mürettebatı, Ka-27 denizaltı savunma helikopterleriyle birlikte göreceli düşmana ait denizaltıları arama ve helikopterleri güverteye kabul etme görevlerini uyguladı.