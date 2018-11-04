İran ilk yüzde 100 yerli savaş uçağının üretimine başladı

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump, İran yaptırımlarını kendi resmini paylaşarak duyurdu

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, dünkü törende yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek. Bu gelişmiş uçağın üretimi aslında kibir ve Büyük Şeytan'ın yönettiği hegemonya sisteminin aşırıya kaçan talepleriyle mücadelenenin gerçek bir sembolü" dedi.

Uçak ilk kez ağustos ayında başkent Tahran'da düzenlenen törenle tanıtılmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini ve varılan anlaşmayla kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

ABD'nin yaptırımları 5 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek.