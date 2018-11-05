Şoygu: Rus askeri istihbaratı, Rusya'nın savunma kapasitesinin pekiştirilmesine katkıda bulundu

5 Kasım Askeri İstihbaratçı Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Şoygu, "Seleflerinin geleneklerini layıkıyla devam ettiren yeni nesil askeri istihbaratçılar, ustalıklarını sürekli olarak geliştiriyor, ulusal çıkarların korunmasına ilişkin zorlu görevleri başarıyla yerine getiriyor, Rusya'nın savunma kapasitesinin pekiştirilmesine büyük katkı sunuyor" dedi.

Şoygu, askeri istihbaratın yıllardır Rusya'nın güvenliği bakımından güvenilir bit katman olarak görev yapmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

'SURİYE'DE DE BAŞARILI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR'

Savunma Bakanı, askeri istihbaratın Suriye'de de başarılı çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

5 Kasım Askeri İstihbaratçı Günü, 31 Mayıs 2006'dan bu yana kutlanıyor.