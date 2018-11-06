Ukrayna’dan Bayraktar TB2’nin satın alınabileceği sinyali

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun Danışmanı ve Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Biryukov, Kiev’in Türkiye’den Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alabileceğine işaret etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Yuriy Biryukov, Facebook hesabından Poroşenko, Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ukrayna savunma şirketi Ukroboronprom Başkanı Pavel Bukin ve başka yetkililerin Bayraktar TB2 ile olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Biryukov fotoğrafla birlikte "Pyotr Poroşenko ve Sepan Poltorak'ın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra Ukroboronprom Başkanı ile uçağın önünde öylece durmadığını söyleyebilirim. Bu uçak 24 saat otomatik olarak, komuta merkezinden 150 metre kilometre uzaklıkta 8 kilometre irtifada faaliyet gösterebiliyor. Tüm bunlar evet, tesadüf değil. Bu şaşırtıcı tesadüfler bizim zaferimize giden yol" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Poroşenko'nun Türkiye ziyareti sırasında Baykar Makine İHA sistemleri fabrikasını ziyaret ettiği belirtilmişti. Taraflar ziyaret sırasında Ukrayna ve Türkiye arasında savunma sistemleri konusunda işbirliği ve koordinasyon görüşülmüştü.