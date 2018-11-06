'Rusya ordusu Avrupa kıtasının her noktasına ulaşabilecek İHA’lara sahip olacak'

Krasnaya Zvezda’nın haberine göre, Rusya, Avrupa kıtası ve Kanada’ya kadar gidebilecek yeni İHA’lar üzerindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Geliştirilen bu İHA’lar 3000 kilometre menzildeki görevleri gerçekleştirebilecek.
Habere göre ayrıca Sergey Şoygu’nun savunma bakanı olarak görev yaptığı son 6 yılda Rusya ordusu için yaklaşık 40 insansız askeri araç geliştirildi. Ordu 500 kilometre kadar mesafede devriye görevi yürütebilen 1800 aracın sahibi oldu. Tamir taburları ve şirketleri de yenilendi. Bu da teçhizatların faaliyet gösterebilirliğini neredeyse iki katı artırdı.
'KRUZ FÜZELERİ 30 KAT ARTTI'
Ordudaki modern stratejik nükleer silah sayısı da yüzde 81’e ulaştı. Kruz füzeleri sayısı da bu dönemde 30 kat arttı. Karadan havaya, havadan karaya füze sistemlerinin sayısında da 12 kat artış gözlendi. Bu artışın başlıca sebebi ise İskender-M füze savunma sistemleri ile Kalibr füze sistemli sualtı ve suüstü araçları oldu.
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