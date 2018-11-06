'Rusya ordusu Avrupa kıtasının her noktasına ulaşabilecek İHA’lara sahip olacak'

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda’nın haberinde Rus ordusunun uçuşa Kaliningrad bölgesinden başladığında Avrupa kıtasının, Çukotka’dan başladığında Kanada’nın herhangi bir noktasına kadar ulaşabilecek insansız hava araçlarına (İHA) sahip olacağı vurgulandı.

Krasnaya Zvezda’nın haberine göre, Rusya, Avrupa kıtası ve Kanada’ya kadar gidebilecek yeni İHA’lar üzerindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Geliştirilen bu İHA’lar 3000 kilometre menzildeki görevleri gerçekleştirebilecek.

© Sputnik / Iliya Pitalev AB, sınırlarının güvenliğini İHA'lara emanet etmeye hazırlanıyor

İHA’lar uçuşa Kaliningrad bölgesinden başladığında Avrupa kıtasının, Çukotka’dan başladığında ise Kanada’nın herhangi bir noktasına kadar ulaşabilecek.

Habere göre ayrıca Sergey Şoygu’nun savunma bakanı olarak görev yaptığı son 6 yılda Rusya ordusu için yaklaşık 40 insansız askeri araç geliştirildi. Ordu 500 kilometre kadar mesafede devriye görevi yürütebilen 1800 aracın sahibi oldu. Tamir taburları ve şirketleri de yenilendi. Bu da teçhizatların faaliyet gösterebilirliğini neredeyse iki katı artırdı.

'KRUZ FÜZELERİ 30 KAT ARTTI'

Ordudaki modern stratejik nükleer silah sayısı da yüzde 81’e ulaştı. Kruz füzeleri sayısı da bu dönemde 30 kat arttı. Karadan havaya, havadan karaya füze sistemlerinin sayısında da 12 kat artış gözlendi. Bu artışın başlıca sebebi ise İskender-M füze savunma sistemleri ile Kalibr füze sistemli sualtı ve suüstü araçları oldu.