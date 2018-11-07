Rus yeni nesil savaş uçağı Su-57’in manevrası görüntülendi

Zvezda televizyonu, Rus yapımı 5. nesil çok maksatlı savaş uçağı Su-57’nin manevralarını yansıtan ve An-12 askeri nakliye uçağından yapılan görüntüleri yayınladı.

Videoda, Astrahan Bölgesi üzerinde uçuş yapan iki Su-57 görünüyor.

Uçaklar, oldukça alçak irtifada hareket ediyor. Aralarından biri ters dönüp ‘karnını’ gösteriyor.

Yeni nesil savaş uçağının dış tasarımını ‘uzayımsı’ olarak nitelendiren Zvezda muhabiri, “Az önce burada Su-30SM vardı. T-50 (Su-57’nin fabrika kodu) gelince bunun uçan daire olduğu izlenimi oluştu” ifadelerini kullandı.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Rusya’nın 5. nesil çok maksatlı avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşmişti. İlk seri üretim grubunun 2019’da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin envanterine teslim edilmesi bekleniyor.