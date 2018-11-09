Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı

Altay tankının seri üretim sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) düzenlenen törenle imzalandı.
Projede, 250 Altay ana muharebe tankının seri üretimi planlanıyor. İmzalanan sözleşme, ömür devri lojistik desteğini, Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi (TSTM) kurulumunu ve işletilmesini de kapsıyor. İlk Altay tankının, 18 ay sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi öngörülüyor.
Sözleşme kapsamında ayrıca bir adet insansız kuleli Altay tankının tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecek. Altay tankı 120 milimetrelik tank topu, modern atış kontrol sistemi, geliştirilmiş beka yeteneği, lazer güdümlü tank topu ateşleme yeteneği gibi birçok teknik özelliğe de sahip olacak.
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