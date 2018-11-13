‘Su-57’nin 2. aşama motoru 5+ nesli özellikleriyle diğer tüm muadillerinden üstün’

Marçukov, "Su-57'nin 5+ nesil uçağı olduğu söyleyebilirim. Bu uçaktaki motor, özgül itici kuvveti, özgül sarfiyatı ve özgül ağırlığı bakımından bu nesille örtüşüyor" diye konuştu.
SU-57, YENİ NESİL MOTOR İLE SÜPERSONİK HIZLARA ÇIKABİLECEK
Yeni nesil motorun tamamen yeni bir ürün olduğuna ve Su-35 uçaklarındaki motorlarla herhangi bir alakası olmadığına dikkat çeken tasarımcı, bu motor sayesinde avcı uçaklarının daha hızlı havalanıp irtifa kazanabileceklerini, hava muharebesinde aşırı yüklenmeyle manevra yapabileceklerini, ayrıca art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçabileceklerini kaydetti.
Marçukov, Su-57'nin özellikleri bakımından 5. nesil olarak bilinen diğer avcı uçaklarından daha üstün olduğunu da sözlerine ekledi.
SU-57'NİN GELECEK YILDAN İTİBAREN RUS ORDUSUNUN ENVANTERİNE TESLİM EDİLECEK
Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşmişti. İlk seri üretim grubunun önümüzdeki yıl Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin envanterine teslim edilmesi bekleniyor.
Su-57'nin ‘Ürün 30' olarak bilinen 2. aşama motoruyla ilk uçuş 5 Aralık 2017'de gerçekleştirilmişti. Rusya'nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi'nin Başkanı Yuriy Slyusar, yeni motorla yapılan testlerin birkaç yıl sürebileceğini açıklamıştı.
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