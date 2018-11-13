‘Su-57’nin 2. aşama motoru 5+ nesli özellikleriyle diğer tüm muadillerinden üstün’

Rus uzman Yevgeniy Marçukov, Su-57 avcı uçağının 2. aşama motorunun diğer tüm muadillerinden üstün olduğunu vurguladı.

© Sputnik / Yevgeniy Biyatov Rus yeni nesil savaş uçağı Su-57’in manevrası görüntülendi

A.M. Lyulki tasarım bürosunun müdürü Yevgeniy Marçukov, Rus Zvezda televizyonuna verdiği mülakatta Rus yapımı 5. nesil Su-57 avcı uçağını yurt dışındaki muadillerinden daha üstün hale getiren özellikleri anlattı.

Marçukov, "Su-57'nin 5+ nesil uçağı olduğu söyleyebilirim. Bu uçaktaki motor, özgül itici kuvveti, özgül sarfiyatı ve özgül ağırlığı bakımından bu nesille örtüşüyor" diye konuştu.

SU-57, YENİ NESİL MOTOR İLE SÜPERSONİK HIZLARA ÇIKABİLECEK

Yeni nesil motorun tamamen yeni bir ürün olduğuna ve Su-35 uçaklarındaki motorlarla herhangi bir alakası olmadığına dikkat çeken tasarımcı, bu motor sayesinde avcı uçaklarının daha hızlı havalanıp irtifa kazanabileceklerini, hava muharebesinde aşırı yüklenmeyle manevra yapabileceklerini, ayrıca art yakıcı kullanmadan süpersonik hızda uçabileceklerini kaydetti.

Marçukov, Su-57'nin özellikleri bakımından 5. nesil olarak bilinen diğer avcı uçaklarından daha üstün olduğunu da sözlerine ekledi.

SU-57'NİN GELECEK YILDAN İTİBAREN RUS ORDUSUNUN ENVANTERİNE TESLİM EDİLECEK

© Sputnik / Alexey Kudenko Türkiye'nin gündemine gelen Rus Su-57'ler, 300 km menzilli R-37M füzesiyle donatılacak Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından ‘hayalet' uçak özellikleriyle geliştirilen Rusya'nın 5. nesil çok maksatlı avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşmişti. İlk seri üretim grubunun önümüzdeki yıl Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin envanterine teslim edilmesi bekleniyor.

Su-57'nin ‘Ürün 30' olarak bilinen 2. aşama motoruyla ilk uçuş 5 Aralık 2017'de gerçekleştirilmişti. Rusya'nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi'nin Başkanı Yuriy Slyusar, yeni motorla yapılan testlerin birkaç yıl sürebileceğini açıklamıştı.