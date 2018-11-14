'Su-57 avcı uçakları, 30 hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebilir'

Zvezda televizyonuna demeç veren Belıy, Su-57 avcı uçaklarının benzersiz özelliklerini anlattı.

Su-57 avcı uçaklarının yüksek hassasiyetli görüş kabiliyeti sayesinde 30'a kadar hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebildiğini kaydeden Belıy, bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

© Sputnik / Alexey Kudenko Su-57 uçakları yapay zekayla donatılacak

Belıy, şimdiye dek hem Rusya hem de yurtdışında üretilen uçaklara burun kısmında olmak üzere sadece bir yer belirleyici monte edildiğinin altını çizerek, Su-57'lerin her kısmında bulunan antenler sayesinde eşsiz görüş kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.