'Rusya'da 'perspektifli' yerli silahlar üretilmesi için süper bilgisayar geliştiriliyor'

Rus silah üreticisi Kalaşnikof'a bağlı kuruluşlardan Molniya şirketi Genel Müdürü Olga Sokolova, 'perspektifli' yerli silahların projelendirme çalışmaları için bir süper bilgisayar geliştirildiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Sokolova, perspektifli yerli silahların üretilmesi için bir dizi şirketin işbirliğiyle süper bilgisayar geliştirme çalışması yapıldığını belirtti.

Sokolova, projenin ana amacının, bilimsel araştırma aşamasından başlayarak prototipin oluşturulmasına, test edilmesine ve orduda hizmete sunulmasına kadar tüm geliştirme ve üretim döngüsünde tamamen yerli ekipmana geçiş yapılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Çalışmalara güdümlü füzelerle başlayacaklarını da anlatan Sokolova, daha sonra bu çözümleri tüm Rus sanayisine sunacaklarının altını çizdi.

Süper bilgisayarın üretiminin 5 yıl sonra tamamlanması bekleniyor.