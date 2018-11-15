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08:12 16 Kasım 2018
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    S-400 Triumf hava savunma sistemi

    Alman medyası: En pahalı savaş uçağımız bile S-400 karşısında aciz

    © AP Photo / Pavel Golovkin
    Savunma
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    Almanya’nın popüler gazetelerinden Frankfurter Allgemeine, Alman ordusunun elindeki yeni nesil Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Rus hava savunma sistemlerine karşı çaresiz olduğunu belirtti.

    The crew of a 'Buffalo' wrecker tank, right, of the German Army lifts the engine of a Leopard 2 battle tank, left, for repair during a demonstration at the Bayern Barracks in Munich, southern Germany, on Wednesday, Feb. 20, 2008
    © AP Photo / Diether Endlicher
    Almanya’daki askeri araçların büyük bir kısmı kullanılamaz halde
    Marco Seliger imzalı yazıda, Alman Hava Kuvvetleri'nin S-400'e karşı mücadele için yeterince gelişmiş füzelere sahip olmadığı belirtilirken, S-400'ü kayıp vermeden imha etmenin prensipte çok zor olduğu kaydedildi.

    NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği Trident Juncture 2018 tatbikatında olası düşmanın saldırısını püskürtme üzerinde de çalışıldığını aktaran Alman gazete, resmi olarak bir ülkenin ismi verilmese de kulislerde ‘olası düşmanın' Rusya olduğu konuşulduğunu yazdı. NATO ülkeleri arasında Rusya'nın potansiyel saldırısından en çok Polonya ve Baltık ülkelerin korktuğu ifade edildi.

    'OLASI BİR SAVAŞTA NATO, ALMAN DESTEĞİNİ UNUTSUN'

    Baltık ülkelerine gerçekten saldırılması durumunda NATO'nun, güçlerinin hızla bölgeye transferini sağlamak için önce Rus hava savunma sistemlerini imha etmesi gerekeceğini yazan Seliger, "Ancak bu durumda ittifak Alman ordusunun yardımını unutmalı, halihazırda Alman ordusu Rusya'nın yeni hava savunma sistemlerine karşı etkili mücadele etme yeteneğinde değil. Sebep, Rus ordusunun son modernizasyonu ve bu modernizasyon çerçevesinde, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-400 Triumf'u envanterine katması" yorumunda bulundu.

    'EUROFIGHTER, HAVADAN KARAYA TİPİ FÜZELER İÇİN UYGUN DEĞİL'

    Kaliningrad'da yerleşen S-400'lerin Baltık Denizi ve Polonya üzerindeki hava sahasının büyük kısmını kontrol ettiğini hatırlatan Seliger, Alman Hava Kuvvetleri'nin elindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının bu tür kara hedeflerine karşı mücadele edecek güçte olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

    S-400
    © Sputnik / Mikhail Mokrushin
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    "Mesele şu ki, Alman savaş havacılığı tarihinin en pahalı uçağı olan Eurofighter, başta düşman uçaklarını avlamak için tasarlandı. Daha sonra kara hedeflerine karşı korunması için ek silaha ihtiyacı olduğu ve bunun sadece bombalar değil füzeler olduğu da ortaya çıktı. Ancak Eurofighter'in sistemleri, havadan karaya tipi füzeler için uygun olmadığı anlaşıldı. Böylelikle S-400 gibi hava savunma sistemlerine karşı korunmak için Eurofighter'lerin çok maksatlı Tornado savaş uçakları eşliğinde uçması gerekiyor. Ancak bu noktada da sorunlar var, çünkü Alman ordusunun elindeki Tornado'lar sadece 150 km menzile sahip füzelerle donatılıyor, bu da menzili en az 250 km olan S-400'e karşı hiç şansı yok demek. Keşif uçakları ve uydular sayesinde Rus sistemlerin yeri net bir şekilde belirlense de tamamen imha edilmesi mümkün değil, çünkü S-400 birkaç radarla ve birbirinden mesafede duran rampalarla donatıldı, yani bir sistemin tek vuruşla imha edilmesi imkansız. S-400 gibi karmaşık ve modern sistemi, büyük harcamalarda bulunmadan ve kayıplar vermeden imha etmek mümkün değil".

    'SURİYE'YE VERİLEN S-300'LER İSRAİL'İ ZORA SOKACAKTIR'

    Rus hava savunmalarının sadece Alman ordusunun sorunu olmadığını kaydeden Frankfurter Allgemeine, Rusya'nın Suriye'ye S-300 sistemlerini sağladığını hatırlatarak bu durumun İsrail'in bölgedeki hava operasyonlarını zora soktuğunu belirtti

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    Etiketler:
    Eurofighter Typhoon, S-400 Triumf, Trident Juncture 18, Alman Hava Kuvvetleri, NATO, Marco Seliger, Baltık ülkeleri, Polonya, Rusya, Almanya
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