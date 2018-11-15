Alman medyası: En pahalı savaş uçağımız bile S-400 karşısında aciz

NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği Trident Juncture 2018 tatbikatında olası düşmanın saldırısını püskürtme üzerinde de çalışıldığını aktaran Alman gazete, resmi olarak bir ülkenin ismi verilmese de kulislerde ‘olası düşmanın' Rusya olduğu konuşulduğunu yazdı. NATO ülkeleri arasında Rusya'nın potansiyel saldırısından en çok Polonya ve Baltık ülkelerin korktuğu ifade edildi.
'OLASI BİR SAVAŞTA NATO, ALMAN DESTEĞİNİ UNUTSUN'
Baltık ülkelerine gerçekten saldırılması durumunda NATO'nun, güçlerinin hızla bölgeye transferini sağlamak için önce Rus hava savunma sistemlerini imha etmesi gerekeceğini yazan Seliger, "Ancak bu durumda ittifak Alman ordusunun yardımını unutmalı, halihazırda Alman ordusu Rusya'nın yeni hava savunma sistemlerine karşı etkili mücadele etme yeteneğinde değil. Sebep, Rus ordusunun son modernizasyonu ve bu modernizasyon çerçevesinde, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-400 Triumf'u envanterine katması" yorumunda bulundu.
'EUROFIGHTER, HAVADAN KARAYA TİPİ FÜZELER İÇİN UYGUN DEĞİL'
Kaliningrad'da yerleşen S-400'lerin Baltık Denizi ve Polonya üzerindeki hava sahasının büyük kısmını kontrol ettiğini hatırlatan Seliger, Alman Hava Kuvvetleri'nin elindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının bu tür kara hedeflerine karşı mücadele edecek güçte olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
'SURİYE'YE VERİLEN S-300'LER İSRAİL'İ ZORA SOKACAKTIR'
Rus hava savunmalarının sadece Alman ordusunun sorunu olmadığını kaydeden Frankfurter Allgemeine, Rusya'nın Suriye'ye S-300 sistemlerini sağladığını hatırlatarak bu durumun İsrail'in bölgedeki hava operasyonlarını zora soktuğunu belirtti
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