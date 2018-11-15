Rus askeri araçları ABD basınında: ‘Çılgın araçlar’

The Drive dergisinde yayınlanan makalede Rusya Savunma Bakanlığı’nın Rus radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetlerinin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı videoda yer alan araçlara övgüler yağdırıldı.

Rus radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma kuvvetlerinin çeşitli birliklerinin çalışmasının gözler önüne serildiği videoyu yorumlayan The Drive yazarlarından Joseph Trevithick, diğer modern araçların, analiz sistemlerinin ve mobil laboratuvarların yanı sıra, özellikle silahların ve askeri araçların ısıl işlemden geçirilmesi için kullanılan TMS-65U adlı ‘çılgın araca' dikkat çekti.



Makalede, "Videodaki araçların en sıra dışı örneği, arka kısımlarında jet motorunun bulunduğu TMS-65U kamyonu. Askerler TMS-65U'yu trafik araçlarını kimyasal maddelerden arındırmak ya da çatışma alanındaki askeri birliklerinin hareketini gizlemek için sis perdesi yaratmak için kullanabiliyor" ifadelerine yer verildi.

TMS-65U araçlarında normalde MiG-15 ve MiG-17 avcı uçaklarına, ayrıca İl-28 bombardıman uçağına takılan VK-1 turbo jet motorunun ‘geleneksel olmayan rolde' kullanıldığını kaydeden Trevithick, TMS-65U araçlarının kilit öneme sahip Rus yapımı askeri araçlarının arasında yer aldığını vurguladı.