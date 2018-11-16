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03:44 17 Kasım 2018
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    F-35

    Pentagon, Türkiye'nin satın alacağı F-35 raporunu Kongre'ye sundu

    © REUTERS /
    Savunma
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    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin satın almayı planladığı 100 F-35 savaş uçaklarıyla ilgili raporunu Kongre'ye sunduğu belirtildi. F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti, o yüzden bu raporun sunulması anlaşmada ileriye doğru bir adım anlamına geliyor.

    Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını geciktiren konuların başında iki ülke arasında geçtiğimiz aylarda gerilen ilişkiler ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almayı planlaması vardı.

    Türkiye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almak üzere anlaşma sağlamış, Türkiye'nin bu kararı Batı ülkelerinin tepkisine neden olmuştu.

    Pentagon'un silah alımının başında olan Ellen Lord, Reuters'la yaptığı söyleşide Türkiye'nin S-400 hava sistemini almak istemesinin "çok sorunlu" olduğunu ve birçok ABD'li yetkililerin Ankara ile konuyu görüştüğünü ancak Türkiye'nin S-400 alımı konusunda fikrini değiştirdiğine dair işaret olmadığını dile getirdi.

    Lord, Kongre'ye sunulacak raporun ise "sadece gerçekleri dile getireceğini", "tavsiye vermeyeceğini" söyledi. Lord hafta başında NATO konferansı kapsamında Reuters ile yaptığı söyleşide "Bu konuda ne yapılacağına karar vermek için Kongre ile birlikte çalışmalıyız. Kongre ile güçlü bir ortaklık olacak" dedi.

    ABD, Türkiye'yi S-400 sistemini satın almasının Washington'un yaptırım uygulamasına ve F-35 gibi diğer silah anlaşmalarının durdurulmasına neden olabileceği konusunda defalarca uyarmış ve S-400 yerine alternatif savunma sistemleri almasını önermişti ancak satış maliyeti ve teknoloji transferi sorunları olduğu gerekçesiyle anlaşma sağlanamamıştı.

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    'İlk F-35, 2019 Kasım'ında Türkiye'ye geliyor'
    AĞUSTOS AYINDA İMZALANMIŞTI

    ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

    Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

    Türkiye'ye ilk F-35'in getirilmesinin önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin ise 2020'de olması bekleniyordu. Ancak ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle teslimat için Pentagon'un raporunun beklenmesi kararı alınmıştı.

     

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    Etiketler:
    S-400, F-35, Reuters, Ellen Lord, Türkiye, ABD, Rusya
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