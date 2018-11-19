Rusya’nın yeni Su-57 uçakları Suriye semalarında denendi

Rusya Savunma Bakanlığı, VKontakte hesabından beşinci nesil avcı uçaklarının Suriye'deki askeri eylemler gerçekleştirdiği anların görüntülerini yayınladı.

Video ile yapılan açıklamada "Uçuşlar, yeni uçakların gerçek savaş koşullarındaki becerilerinin denenmesi amacıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Uçuşlar sırasında uçakların yüksek ısı, irtifa ve başka koşullarda teknik özellikleri, kontrol ve bilgi sistemleri, donanımları, silah sistemlerinin çalışabilirliği denetlendi.

Uçaklardaki mürettebat Suriye'de toplam 10 uçuş gerçekleştirdi.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.