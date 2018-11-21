Yeni Rus uçaklarının manevraları görüntülendi

An-12 askeri nakliye uçağından çekilen videoda, 4 savaş uçağının birkaç metrelik minimum mesafeyi koruyarak art arda uçtuğu görülüyor. Ayrıca uçaklardan biri kendi ekseni etrafında dönerken görüntülendi.



Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.