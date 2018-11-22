Kalın: S-400'lerin ilk partisini 2019'un sonunda alacağız ve ardından ortak üretime geçeceğiz

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Çavuşoğlu: S-400 anlaşması tamamlandı, iptal edemeyiz

Ankara'da düzenlenen Türk-Rus ilişkileriyle ilgili bir forumda konuşan Kalın, "Türkiye'ye S-400'lerle ilgili birçok haksız saldırıya uğradı. Batılı müttefiklerimizle füze savunma sistemleri alımı konusunda uzun süren müzakereler gerçekleştirdik ancak sonuç alamadık. Bu nedenle isteklerimizi diğer ülkelere ilettik ve ihale düzenledik. Rus tarafı en iyi teklifi verdi, 2019 sonuna doğru S-400'lerin ilk partisi Türkiye'ye teslim edilecek ve daha sonra ortak üretim başlayacak" ifadelerini kullandı.

'İYİ TEKLİF GELİRSE PATRİOT DA ALABİLİRİZ'

Kalın, Türkiye'nin ABD'den Patriot sistemleri de alabileceğini belirtti.

"Bu ihtiyaçları tek bir kaynaktan karşılamak durumunda değiliz. Baştan beri bizim yaklaşımımız kaynakların çeşitlendirilmesi yönündeydi ve Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir" diye devam eden Kalın, S-400 alımına da kaynakları çeşitlendirme açısından bakılması gerektiğinin altını çizdi.

'S-400'LER SADECE SAVUNMA AMAÇLI'

Batı medyasında Türkiye'nin S-400'ler ile adeta saldırgan bir tutuma gireceği iddialarına da yanıt veren Kalın, iddiaların gayri ciddi olduğununu ve S-400'lerin bir savunma sistemi olduğunu, Türkiye'ye dönük muhtemel saldırıları önlemek amacıyla kurulacağını vurguladı.