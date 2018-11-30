Rusya, Kırım'a S-400'ün ardından Pantsir-S hava savunma kompleksleri konuşlandırdı

Karadeniz'de Ukrayna ile yaşanan gerilim sonrası Kırım'a S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıran Rusya, yarımadanın güvenliğini Pantsir-S hava savunma kompleksleri konuşlandırarak güçlendirdi.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'nda Rus karasularını ihlal etmesi sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerini artırıyor.

Açıklamada, "Ekim 2018'de Kırım'da konuşlandırılan yeni hava savunma kompleksleri Güney Askeri Bölgesi birliklerinin hizmetine girdi" dendi.

Söz konusu kompleksler, Kırım'a konuşlandırılmadan önce Astrahan'daki Kapustin Yar poligonunda tatbik edildi.

Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi yetkilisi Aleksey Rulev, Kırım'ın Ukrayna sınırının 20 kilometre kuzeyinde dördüncü S-400 füze savunma sistemi bataryasının göreve geçirildiğini söylemişti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemi Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkonulmuş, gemilerdeki mürettebat tutuklanmıştı. Daha sonra Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.