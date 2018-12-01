30 ATAK’ın Pakistan’a sevkiyatı ABD yüzünden 6 ay sonraya ertelendi

30 adet T129 ATAK helikopterinin Türkiye tarafından Pakistan’a tesliminin, ABD’nin motorların teslimi konusunda sorun çıkarması yüzünden en az 6 ay sonraya ertelendiği belirtildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde gerçekleşen IDEAS 2018 uluslararası silah fuarında, Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) temsilcisinin Rus medyasına açıklamasında, Pakistan'la geçtiğimiz yaz imzalanan 30 adet T129 ATAK helikopterin teslimiyle ilgili sözleşmenin en az 6 ay geciktirildiğini söyledi. Gecikmenin daha uzun sürebileceğini kaydeden kaynak, bunun ABD'nin ATAK helikopterleri için CTS800 motorlarının tesliminde sorun çıkarmasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Halihazırda ATAK üreticisi TUSAŞ'ın motor konusunda yeni arayışlara başladığını anlatan SSM yetkilisi, "Muhtemelen ATAK'lar, Batı Avrupa yapımı motorlarla donatılacak. Ayrıca Çin motorları da inceleniyor" dedi.

Sözleşmenin feshinin söz konusu olmadığını vurgulayan kaynak, sözleşmenin tamamıyla hayata geçmesi için her şey yapacaklarını söyledi.

Daha önce TUSAŞ'tan Rus medyasına yapılan açıklamada, Pakistan'a ilk helikopterlerin 1-2 yıl içinde teslim edileceği ifade edilmişti. Böylelikle bu süre en az 6 ay uzatılmış olacak.