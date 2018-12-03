Rusya ile Ermenistan askerlerinden ortak tatbikat: Sahte hava saldırıları püskürtüldü

Rusya'nın Güney Askeri Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'daki Rus hava üssü ve birimden askerler, Ermenistan ordusundan askerlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında hava sahası ihlalleri gerçekleştiren sahte düşman hedefleri tespit edilip imha edildi. Hava sınırları ve mevzi koruma ile zarar gören hava araçlarına yardım işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikatta kullanılan ve yüksek ile alçak irtifada seyreden düşman hedeflerini taklit eden Mig-29 uçağı ve Mi-8MTŞ helikopteri Ermenistan sınırları boyunca ortak görev alanlarında uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar farklı hızlarda 50 ila 60 bin metre irtifada seyretti.

Tatbikatta Rusya'nın Erebuni'deki üssünden Buk-M1-2, S-300B füze sistemleri, Mig-29 uçakları, Mi-24P ve Mi-8MTŞ helikopterleri ile Ermenistan ordusundan Su-35 uçakları dahil 100'dem fazla teçhizat yer aldı.