Rusya, Penisilin adlı topçu keşif kompleksini başarıyla test etti

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya Kırım’a yeni ‘hassas’ radar kuracak

Rus savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren Roselektronika şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Penisilin adı verilen yeni topçu keşif kompleksinin testlerini başarıyla tamamladı.

Ses ve ısıya karşı hassas Penisilin, düşman hattından yapılan top atışlarını ve mermilerin yönünü radar kullanmadan tespit edebiliyor.

25 km menzilli ses ve ısı sensörleri, atış yapılan noktada meydana gelen ses dalgalarını algılayarak mühimmatın fırlatma noktası ve düşeceği nokta hakkında bilgi sağlıyor.

Penisilin, bir hedefin koordinatlarını 5 saniye gibi kısa bir sürede elde ediyor.

İlk 2 Penisilin aracının 2020 yılında Rus ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.

В России завершились испытания новейшего комплекса артразведки «Пенициллин»:https://t.co/lBTqy3PaXw pic.twitter.com/WLUbhFgSrV — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) December 2, 2018

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