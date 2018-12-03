'F-35'ler, ABD ve İngiltere'nin arasını açabilir'

ABD ve İngiltere orduları arasındaki ilişkilerin F-35 savaş uçaklarının alımıyla ilgili ihtilaf nedeniyle bozulabileceği belirtildi.

© Flickr / ABD Hava Kuvvetleri İngiltere askeri tarihindeki ‘en büyük an’

Sky News'ün İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre 138 B tipi (deniz bazlı) F-35 savaş uçağı almayı planlayan İngiltere Genelkurmay Başkanlığı, bunların bir kısmını tanesi 20 milyon sterlin daha ucuz olan A tipi (kara bazlı) F-35'lerle değiştirmek istiyor.

"Deniz bazlı uçakların sayısının değiştirilmesi, İngiltere'nin havacılık programını sekteye uğratacak. İngiltere'ye ait HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales uçak gemileri üzerinden harekat düzenleme kapasitesine sahip uçakların sayısı da azalacak" diyen kaynak, bu adımın ABD'yle ilişkileri bozacağını, zira Washington yönetiminin İngiliz Deniz Kuvvetleri'ni uçak gemilerini yönetebilecek tek filo olarak gördüğünü vurguladı.

'ABD, BUNU İHANET OLARAK GÖRÜR'

Kaynak, "Eğer İngilizler çatışma bölgesinde güçlü bir uçak gemisiyle bulunmazsa, askeri imkanlarımız tamamen ortadan kalkar. Eğer Kraliyet Hava Kuvvetleri, uçak gemilerine zarar verecek şekilde adım atarak A tipi F-35 uçaklarını alırsa, bu ABD tarafından bir ihanet olarak görülecek" ifadelerini kullandı.