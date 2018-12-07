Ermenistan’dan S-300 tatbikatı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ordu envanterindeki S-300 hava savunma sistemlerini sergiledi.
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, hava savunma güçlerinin düşmanın her türlü hava aracını küle dönüştürme yeteneğine sahip olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Ermenistan'ın hava sınırları, askerlerin parlak eğitimi ve modern silahlar sayesinde kilitli" dendi.
Bakanlık ayrıca ordunun tutarlı olarak yeni askeri teçhizatla donatıldığını vurguladı.
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