National Interest, Rus Özel Kuvvetleri’nin yeni ‘süper silahını’ yazdı

© Sputnik / Iliya Pitalev ABD medyasından yeni Kalaşnikov tüfeğine övgü

Dergide yayınlanan makaleye göre, Kalaşnikof'un amiral gemisi modelleri, AK-12 gibi nüfuz kabiliyeti, ağırlık, kesinlik, atış menzili, dengeli muharebe özelliklerine sahip. Makalenin yazarı aynı zamanda, ShAK-12'nin, örneğin, rehinelerin alıkonulması durumlarında olduğu gibi, ağırlık ve atış menzilinin sorun yaratmadığını belirtiyor. Bu gibi durumlarda düşman, adrenalin veya başka maddelerin etkilerinden dolayı alınan yaraları hissetmeyebilir ve ateş etmeye devam edebilir.Bu da rehinelerin ölümüyle sonuçlanabilir.

Makalenin yazarına göre, ShAK-12 kartuşları bu sorunu çözmek için özel olarak tasarlanmış. Bu tüfeğin 33 gramlık mermileri tanjansiyel bir atışla ve hatta duvarların arasından geçerek bile hedefi yok edebilir. Ayrıca, ShAK-12'nin etkin atış menzili 100 metreden daha kısadır ve bu da yakın dövüş koşullarına tam olarak uyuyor.

National Interest, bu tüfeğin çeşitli tipte mermileri olduğunun da altını çizdi: Çelik yelekleri ve kalkanları delen zırh delici mermiler, susturucu kullanılan etkili atış mermileri, maksimum durdurma gücü ve sekme olasılığını düşüren alüminyum çekirdekli hafif mermi kartuşları.