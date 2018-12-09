RT: ABD, W78 termonükleer savaş başlığı geliştirme programını yeniden başlatacak

Russia Today'in (RT) ABD Sayıştayı'nın raporuna dayandırdığı haberine göre ABD Nükleer Güvenlik İdaresi, W78 termonükleer savaş başlığı geliştirme programını yeniden uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

© REUTERS / Maxim Shemetov Rus uzman Rusya ile ABD’nin arasında olası bir nükleer savaşın nasıl patlak verebileceğini anlattı

Bu programın özellikle bütçe kısıtlamaları yüzünden 2014'te askıya alındığını anımsatan RT, ABD'nin nükleer cephaneliğinin güvenliğini sağlamak için bu programın yeniden ele alınması gerektiği görüşünün öne çıktığını kaydetti.

RT'ye konuşan askeri uzmanlara göre ABD, W78 termonükleer savaş başlığı geliştirme programını hayata geçirerek Rusya'yı askeri alanda geride bırakmayı planlıyor.

Şu anda W78, ABD'nin kıtalararası balistik füzelerde kullandığı iki tip savaş başlığından biri durumunda. ABD Savunma Bakanlığı, W78'leri denizaltılardaki balistik füzelerde kullanma konusu üzerinde çalışma yapıyor.