Rusya, küresel silah satışı endeksinde ilk kez 2. sıraya yükseldi

Rusya, küresel silah satışında yüzde 57'lik paya sahip ABD'yi takip ederken İngiltere, yüzde 9'lük payla 3. sırada yer aldı.
ALMAZ-ANTEY İLK KEZ LİSTEDE
Bu arada S-400 füze savunma sistemlerinin de üreticisi olan Almaz-Antey savunma şirketi, ilk kez dünyanın en büyük 10 silah üreticisi arasında kendine yer buldu.
İstatistikte yer alan 10 Rus savunma şirketinden 9'unun geride kalan dönemde satışlarını artırdığı da kaydedildi.
SIPRI'nin savunma sanayisi veri tabanı 1989 yılında oluşturuldu. Rusya'nın 2002 yılından itibaren dahil edildiği veri tabanında Çin'in verileri dikkate alınmıyor.
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