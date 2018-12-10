Rusya, küresel silah satışı endeksinde ilk kez 2. sıraya yükseldi

Rusya'nın 2000'li yılların başından bu yana silah satışında ilk kez dünyada 2. sıraya yükseldiği belirtildi.

© AFP 2018 / Vasily MAXIMOV 'Rusya, küresel silah pazarında trend belirliyor'

Stockholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı istatistiğe göre Rusya'nın önde gelen savunma şirketlerinin gerçekleştirdiği silah satışları, küresel silah satışlarının yüzde 9.5'ini oluşturdu.

Rusya, küresel silah satışında yüzde 57'lik paya sahip ABD'yi takip ederken İngiltere, yüzde 9'lük payla 3. sırada yer aldı.

ALMAZ-ANTEY İLK KEZ LİSTEDE

Bu arada S-400 füze savunma sistemlerinin de üreticisi olan Almaz-Antey savunma şirketi, ilk kez dünyanın en büyük 10 silah üreticisi arasında kendine yer buldu.

İstatistikte yer alan 10 Rus savunma şirketinden 9'unun geride kalan dönemde satışlarını artırdığı da kaydedildi.

SIPRI'nin savunma sanayisi veri tabanı 1989 yılında oluşturuldu. Rusya'nın 2002 yılından itibaren dahil edildiği veri tabanında Çin'in verileri dikkate alınmıyor.