Yandex, Türkiye ve İsrail'deki askeri tesislerin yerlerini gösterdi

Rus arama motorunun harita servisinin, buzlama tekniği ile Türkiye ve İsrail'deki bir dizi askeri tesisin yerini gösterdiği belirtildi. Yandex ise "Türkiye'de sunmuş olduğumuz tüm hizmetler Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumludur" açıklaması yaptı.

© Sputnik / Maksim Blinov Yandex,Türkiye'yle ilgili projelerini Sputnik'e anlattı

Hem kamu hem de politikacılar için bilimsel araştırmalar yapan Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan (FAS) Matt Korda, Yandex'in harita servisinin, Türkiye ve İsrail'deki 300'den fazla askeri tesisin yerini, buraları buzlayarak gösterdiğini söyledi.

Haritalarda buzlanarak gösterilen bu tesislerden birçoğunun bilinen yerler olduğunu belirten Korda, buzlanarak gösterilmelerininse bu yerlerin askeri bir işlevinin olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

TLDR: Yandex has selectively blurred out 300+ military facilities in Turkey and Israel. Many sites were already known, but many others look completely innocuous through sat imagery (e.g. apartment blocks like this). Blurring indicates that they likely have a military function. pic.twitter.com/Hu9UyCSsF1 — Matt Korda (@mattkorda) December 10, 2018

​Ayrıca Yandex.Haritalar'da buzlanarak verilen bu yerleri, Google'ın harita servisinin verdiği görüntülerle karşılaştırdığını söyleyen Korda, hava üsleri ve sığınakların da aralarında olduğu birçok tesisi belirleyebildiğini belirtti. Bu tesisler arasında İsrailli istihbaratçıların Tel Aviv'deki bir üssü ile İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve İncirlik Üssü de bulunuyor.

.@mattkorda writes for FAS Strategic Security: "[Russia mapping service] Yandex itself—or perhaps its imagery provider ScanEx—has blurred out specific military installations in their entirety [in both Israel and Turkey]." https://t.co/0meC224rjg — FAS (@FAScientists) December 10, 2018

​Diğer taraftan Yandex'te bu tesislerin Türk askeri yetkililerin isteği üzerine buzlanarak verilmiş olabileceğini belirten Korda, askeri tesislerin yerlerinin bu biçimde gizlenmesinin pek iyi bir fikir olduğunu düşünmediğini, çünkü bunun tesislerin daha çok ilgi çekmesine sebep olduğunu söyledi.

Araştırmacı Korda, Yandex'in haritalar servisinin verdiği görüntülerde bu derece buzlanmış bir Rus askeri tesisi bulamadığını da ekledi.

YANDEX'TEN AÇIKLAMA: TÜRK MEVZUATI VE YARGISINA GÖRE HAREKET EDİYORUZ

Öte yandan Yandex'ten Sputnik'e yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yandex'in Türkiye'de sunmuş olduğu tüm hizmetler Türk mevzuatı ve yargı kararları ile uyumludur. Bu kapsamda, kurum ilkemiz olarak her ne olursa olsun Türk yasalarına ve Türk yargısına ticari menfaatlerin önünde yer vermekteyiz. Türkiye'deki ilgili makamlar ile de her zaman iş birliği içerisinde çalıştığımızı belirtmek isteriz."