Savunma Sanayii Başkanı Demir: Güzel bir sürprizimiz olacak

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir birer konuşma yapacak.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yapılacak zirve öncesi dün sosyal medya hesabından bir sürpriz yapılacağını ifade etti.
Demir, Twitter'da paylaştığı mesajında şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde güzel bir sürprizimiz olacak."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde güzel bir sürprizimiz olacak.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 11 Aralık 2018
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