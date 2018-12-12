Erdoğan: Birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda kalan YPG kontrolündeki bölgeye yönelik askeri operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıkladı. Erdoğan, "Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü" dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, "Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardık. Atak helikopterini çok daha güçlü hale getireceğiz. Milli muharip uçağımızı geliştirme yönünde kesintisiz bir çaba içindeyiz" açıklamasında bulundu.

"Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özel sektörümüz çıktı ortaya, insansız hava aracını da silahlı insansız hava aracını da yaptı. Şimdi daha da ileri gidecekler, buna inanıyorum. Çok daha güçlüsünü yapacaklar. Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacaktır.

Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan genel maksat helikopterinin adını 'Gökbey' olarak açıkladı.

'HEDEFİMİZ ASLA AMERİKAN ASKERLERİ DEĞİLDİR'

Türkiye'nin ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetinin bugüne kadar olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır."

'BUGÜNE KADAR YAPTIKLARIMIZ ISINMA, ALIŞTIRMA, EGZERSİZ HAREKETLERİ'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak bunun nedeni lojistik desteğin sürekli olarak gelmesidir. Batı bize hep kongre izin vermiyor dedi. Başkalarına veriyor, Türkiye'ye gelince veriyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Bundan sonra daha da iyi olacak.

— Sadece doğal kaynağa veya ticarete dayalı paranızın olması, savunma sanayinde belirli bir seviyeye ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez. Türkiye maddi imkanları sınırlı olmasına rağmen savunma sanayi sayesinde söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor.

— Bulunduğumuz yerin önemli bir bölümünü son 16 yılda kaydettik. Sizlerin de bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hamlelerimiz akim kaldı, akim bırakıldı. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi farklı konuma getirmeyi başardık. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah, bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

650 KALEMDE 65 MİLYAR DOLARLIK İŞ

- Bazıları bu vizyonu anlamakta zorlanıyor. Uzay yatırımları bazılarına anlamsız gözüküyor. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Önemli olan potansiyelimizi harekete geçirmek çalışmalarımızı verimlilik esasına göre yürütmektir.

— Silahlı silahsız insanlı insansız tüm hava araçlarımız konusunda önemli mesafeler kaydettik. Başbakanlığım döneminde stratejik ortağımızdan İHA almak istiyoruz, bugün git yarın gel. Kiralık verin, yok. Hep söylenen şu 'kongre izin vermiyor.' Bıktık, özel sektörümüz çıktı ortaya İHA da yaptı, silahlı İHA da yaptı. Çok daha ileri gidecekler biliyorum, çok daha güçlüsünü, onlarda olmayanı yapacaklar. Bugünlere ulaştık.

'KASIRGA, BORA, SOM GİBİ FÜZELER SERİ ÜRETİM AŞAMASINDA'

— Atak helikopterimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi. Atak halikopterimizi çok daha güçlü hale getireceğiz. Genel maksat helikopterimizin prototip testleri de devam ediyor. Altay tankını seri üretim aşamasına getirdik. Bu tank TSK'nın hizmetine sunulacaktır.

© AA / Rauf Maltaş Yerli helikopter ATAK'ın tanıtımı yapıldı

- Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken daha yeni modellerle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da inşallah uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak.

— Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız. Çok acil olmayan hiçbir ürünün ithal edilmemesinin talimatını bir kez daha veriyorum. Bizi birilerine muhtaç etmeyin. Devletimizin ve milletimizin tek bir kuruşunun dahi amacımıza uygun olmayan yerde kullanılmasına rıza göstermeyiz. Kaçak göçek de olsa bu yola tevessül eden varsa kendilerinden hesap sorulacağına emin olsunlar. Aksi yönde baskıya uğradığını düşünen varsa durumu bize bildirmesini istiyorum. Kimsenin kişisel çıkarları ülke ve milletin menfaatleri üzerinde olamaz. Artık biz bunları kendimiz üretmek durumundayız. Bu millet yapar mı? Ben inanıyorum yapar, öyleyse yapalım.

'MÜNBİÇ'TE HÂLÂ NETİCE ALAMADIK'



— Güneyimizde terör koridorunu inşa etmenin gayreti içindeler. Biz bunlar teröristtir diyoruz. Başta ABD stratejik ortaklarımız bunlar terörist değildir diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır. Siz bizimle neden hareket etmiyorsunuz da onlarla hareket ediyorsunuz? NATO'da beraber değil miyiz? DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan beraber yapalım, Rakka'da yapacaksan beraber yapalım.

- Münbiç'te hâlâ netice alamadık. Sayın Başkan 30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz diyor. Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler.

— Güçlü bir orduya sahibiz, hepsi kabul ediyor. Ne zaman Suriye'de sahaya indik işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonunu Fırat Kalkanı ile patlattık.

— 20 bin TIR'a aşkın teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç gereç gönderildi. Söylüyoruz, böyle bir şey yok diyorlar. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet bunu bilmeniz lazım. Bu konuda ABD ile derin görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçektir.

'NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA MISINIZ?'

— Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor.

- Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütünün unsurlarını sahaya sürmeyi tercih etti. Son olarak 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar. Diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Tüm dünya medyası bunu tespit etmiştir. Hepsinin elinde bu bilgiler var. Bu doğru mu? Ne yaptığınızın farkında mısınız?

— Bölücü terör örgütü ile olan ilişkilerini her geçen gün daha da ileriye taşıdılar hatta birlikte bayrak, tabii onların paçavralarını, sallıyorlar. Kiminle yan yana? Kendi bayraklarıyla o paçavralar yan yana. Ortak devriye, ortak eğitim aşamasına kadar getirdiler bu işi.

İDLİB'DE İNSANİ KRİZİN ÖNÜNE RUSYA İLE GEÇTİK'



— İdlib'de büyük bir insani krizin önüne Rusya ile geçtik. Sıra, Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.

- Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur, bu masaldır. Bölgedeki DEAŞ unsurlarının kimin tarafından eğitildiğini iyi biliyoruz. Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır.

— Suriye'nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz, 'Bunlar teröristtir' diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere 'Bunlar terörist değildir' diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır, bütün ispatlar ortada. Siz bizimle niye hareket etmiyorsunuz da gidip onlarla hareket ediyorsunuz?

'ABD'NİN KURDUĞU GÖZLEM NOKTALARININ HEDEFİ ÜLKEMİZİ TERÖRİSTLERDEN DEĞİL, TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'DEN KORUMAK'

— Fırat'ın doğusu ile ilgili ikazlarımızı yaparken aynı zamanda hazırlıklarımızı da tamamladık.

- ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır.

— Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor ve dürüst davranmıyorlar, oradaki teröristleri oradan hala çıkarmıyorlar. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü.

— Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz.

— Hiçbir siyasi çıkar bir ülke halkının kendi vatanında huzur ve güvenle yaşaması kadar katkıda bulunamaz. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk kurmak isteyenlerle yol yürüyeceğiz.