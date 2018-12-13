Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı MiG-35 dikey kalkış gerçekleştirdi

Televizyon, ayrıca MİG-35’in havadan çekilen ilk ‘titiz’ inişini de yayınladı.
Nisan ayında MiG şirketi genel müdürü İlya Tarasenko, MiG-35 teknolojisinin Hindistan’a transferine izin verdi.
Kasım ayında İlya Tarasenko, MiG-35’in lazer silahlarla donatılacağını açıkladı.
MiG-35, üreticiler tarafından beşinci nesil savaş uşaklarına geçiş modeli olarak MiG-29 baz alınarak yapıldı. MiG-35, kendinden önceki modellerin bir buçuk katı daha uzun bir uçuş menziline sahip. Uçak, 2.2 Mach sayısından daha fazla bir hıza ulaşabiliyor. MiG 35’lerin gelecekte Rus hafif uçak filosunun temelini oluşturması planlanıyor.
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