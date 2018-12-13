National Interest: Rusya’nın ‘Ölü Eli’ daha tehlikeli hale gelmiş olabilir

Amerikan The National Interest (NI) dergisi, Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin Moskova’yı karşı harekete geçirebileceğini yazdı ve Batı’da ‘Ölü El’ olarak bilinen Rus Perimetr sistemi(Otomatik nükleer silah kontrol sistemi)şimdi daha tehlikeli hale gelmiş olabileceğini hatırlattı.

Washington'un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin Moskova'yı önleyici nükleer saldırıyı askeri doktrinine dâhil etmek üzere harekete geçirebileceğini yazan dergi, Rusya'nın hala ‘Ölü Ele' sahip olduğunu, olası bir nükleer saldırı halinde tamamen bağımsız bir şekilde nükleer silahları karşı saldırıya geçirebilen bu silahın son yıllarda daha tehlikeli hale gelmiş olabileceğini belirtti.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri eski komutanı Viktor Yesin'in verdiği röportajı dile getiren NI, Yesin'in Rusya'nın şu anda ABD'nin Avrupa'daki orta menzilli füzelerine etkili yanıt verebilecek durumda olmadığı, fakat ‘kıyamet günü silahının' hala işlevlerini koruduğu ve hatta daha da geliştirildiği yönündeki açıklamasını hatırlattı.

'RUSYA, PERİMETR SİLAHINI AÇIKÇA TARTIŞIYORSA, BU DİĞERLERİ İÇİN ENDİŞELENECEK BİR DURUM'

Sovyetler döneminde ‘kıyamet günü silahının' varlığının ABD'den gizli tutulduğunu belirten yazar, "Eğer şimdi Rusya Perimetr silahını açıkça tartışıyorsa, bu diğerleri için endişelenecek bir neden" ifadelerini kullandı.

NI, ‘Ölü Eli' ABD'nin ilk saldırıyı gerçekleştireceği ve Rus yönetimini yanıt verme talimatı veremeden yok edebileceği, ayrıca Rus liderin soğukkanlılığını yitirerek gerekli emri veremeyeceği korkusuna dayalı olarak geliştirilen bir silah olarak niteledi.

Batı Avrupa ve ABD'de ‘Ölü El' olarak bilinen Perimetr sistemi, SSCB'de Soğuk Savaş döneminde olası bir nükleer saldırı halinde tamamen bağımsız bir şekilde nükleer silahları toplu olarak karşı saldırıya geçirebilmesi amacıyla geliştirilmiş, otomatik olarak çalışan bir sistem.