Rus Özel Kuvvetleri, National Interest’in ‘süper silah’ dediği tüfeğe kavuştu

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Spor Ve Av Silahları Merkezi Tasarım Araştırma Bürosu Temsilcisi Yuriy Amelin, ShAK-12’nin özel birlikler için bile ender örneklerden olan çok özel bir silah olduğunu söyledi. Amelin “Bize siparişler geliyor, biz de onları devlet savunma siparişleri çerçevesinde yerine getiriyoruz. Ancak, bu silahın büyük miktarlarda üretilmesi gerekmiyordu” dedi.

Daha önce, Amerikan The National Interest dergisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) siparişi üzerine üretilen 12.7 mm kalibreli otomatik makineli tüfek ShAK-12’nin en son versiyonunun, Rusya Özel Kuvvetleri tarafından kullanılacağını yazmıştı. Dergi, ShAK-12’yi ‘süper silah’ olarak adlandırmıştı.

ShAK-12 özel kuvvetler için tasarlanmış yüksek performanslı yakın saldırı silahıdır. Temel görevi, zırh veya güvenlik duvarlarının arkasındakiler de dahil olmak üzere, düşmanın hızlı ve etkili bir biçimde etkisiz hale geririlmesidir.

Spor Ve Av Silahları Merkezi Tasarım Araştırma Bürosu, Rus savunma sanayi şirketi Rostec’ in bir kolu.