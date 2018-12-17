ABD’nin üretmeyi planladığı 6. nesil avcı uçağının fiyatı belli oldu

F-15 Eagle ve F-22 Raptor uçaklarının yerine geçmesi planlanan ABD’nin yeni nesil avcı uçağının fiyatının 300 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Haberi yayınlayan Defense News sitesi, duyurulan fiyatın bir kısmının uçağın sahip olacağı çok geniş imkânlarla, diğer kısmınınsa ABD Hava Kuvvetleri’nin ‘hayalet’ uçakları geliştirirken maliyetini bütçeye sığdırmada başarısız olmasıyla açıklanabileceğini aktardı.

Hava Kuvvetleri’nin ‘omurgasını’ yenilemek için ABD’nin en az 414 yeni uçağa ihtiyacı olacağını yazan Defense News, ilk 6. nesil uçağının 2030’da ordunun hizmetine geçmesi beklendiğini ifade etti.

Medyada yayınlanan verilere bakılacak olursa yeni avcı uçağının menzili, F-22’ye göre daha uzun olacak, ayrıca 6. nesil ‘hayalet’ uçağı, düşük radar izi ile daha yüksek görünmezlik sağlayan, daha gelişmiş bir sisteme sahip olacak.