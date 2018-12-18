Rusya, Kırım’a 10’dan fazla savaş uçağı gönderecek

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık'ta Krasnodar'daki Krımsk hava üssünden Kırım'daki Belbek hava üssüne 10'dan fazla Su-27SM ve Su-30M2 uçağı gönderilecek. Uçaklar yarımadada daimi olarak konuşlandırılacak.

Uçaklar Kırım'a gönderildiğinde Belbek hava üssünün tamiratı tamamlanmış olacak. Bahar döneminde restorasyon çalışmalarına başlanan üsteki pistin uzunluğu 3450 metre.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Kırım sınırında bu ay sonunda provokasyon hazırladığı yönünde bilgiler aldıklarını söylemişti.

Ukrayna gemileri kasım ayı sonunda Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçleri gemileri alıkoymuş ve mürettebatını tutuklamıştı. Ukrayna'da daha sonra sıkıyönetim ilan edilmişti.