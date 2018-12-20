'ABD, Türkiye'nin savunma alanındaki ekseninin Rusya'ya kaymasından korkuyor'

© AFP 2018 / Bülent Kılıç ABD Dışişleri: Türkiye'ye Patriot satışı için 3.5 milyar dolarlık anlaşmaya onay verildi

Sputnik'e konuşan Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi uzmanı Konstantin Sivkov, Washington'un Patriot hamlesini değerlendirerek şunu söyledi:

‘ABD'nin Rusya'nın Türkiye'ye modern silah sevkiyatlarını gerçekleştirmesini engellemeye çalıştığı ortada. Bilindiği gibi daha önce ABD, S-400'lerin Türkiye'ye satışını durdurmak amacıyla bu sistemlerin NATO'nun savunma sistemleriyle uyumlu olmadığı bahanesini ileri sürmüştü.

Aslında Washington, Türkiye'nin Rus savunma sistemlerini almakla mühimmat ve yedek parça teslimatı, teknik personelin eğitimi açısından Rusya'ya bağımlı duruma düşmüş olacağından korkuyor. Başka deyişle, ABD, Türkiye'nin S-400 sistemlerini alımının bu ülkenin savunma alanındaki ekseninin Rusya'ya doğru kayması anlamına geldiğinin farkında. Bu arada bu eksen kaymasının tesadüf olduğu söylenemez. Şu an itibariyle Türkiye'de kullanılan hava savunma sistemlerinin aslında geçen yüzyılın 50'li yıllarda geliştirilen ABD yapımı Nike-Hercules füze sistemleri olduğunu hatırlatmak yerinde olur. Türkiye daha önce ABD'den modern hava savunma sistemlerini vermesini defalarca istemiş, ama ret cevabını almıştı. Bu arada Washington'un şu an Ankara'ya teklif ettiği sistemler aslında sadece füze savunma sistemleridir, hava savunma alanındaki potansiyeli çok sınırlı. S-400 ise, Türkiye'nin tam ihtiyaç duyduğu içinde hem hava hem de füze savunma özelliklerini birleştiren bir sistemdir''.