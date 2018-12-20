S-400 Triumf füzeleri Kırım’da düşmana ait seyir füzelerini yok etti

Kırım’da gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerler, rampalar ve radarların kurulumunun yanı sıra yeni konumsal bölgelere yerleştirme çalışması yaptı.

Askerler, Rus yarımadasının hava sahasını koruma görevini başarıyla yerine getirdi. Askerler, rampaların ve radarların kurulumunun yanı sıra yeni konumsal bölgelere yerleştirme çalışması yaptı. Daha sonra, sistem savaş moduna getirildi ve havadaki durum hakkında veri toplamaya başladı.

Tatbikat, tespit ve takip edilen ‘düşman’ seyir füzelerini simüle eden hedeflerin başarılı bir şekilde elektronik yenilgiye uğratılmasıyla bitirildi.

Daha önce, Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutanı Korgeneral Aleksandr Dvornikov, Kırım’daki Hava savunma sisteminin S-400 Triumf füze savunma sisteminin eklenmesiyle tamamlandığını belirtmişti.

S-400 Triumf orta ve uzun menzilli yeni nesil bir füze savunma sistemidir. Sistem, var olan ve gelecekte ortaya çıkabilecek tüm hava ve uzay saldırı araçlarını yok etmek için tasarlandı. Sistem, aynı anda 36 ve gerektiğinde de çift batarya ile 72 hedefe bağlanabiliyor.