İngiltere ABD'den bomba imha uzmanı robot aldığını duyurdu

Savunma Bakanlığı, son teknoloji robotların, tehlikeli görevlerde insan hayatını tehlikeye atmamak ve güvenliği sağlamak için kullanılacağını belirtti.
İngiltere ve ABD'de yapılan sekiz haftalık testte birçok askeri görevi ve el becerisi görevini başarıyla tamamlayan Harris T7 modeli dört robot, bomba imha uzmanlarına (EOD) emsali görülmemiş düzeyde bir hareketlilik ve el becerisi sağlayan son teknolojiden yararlanıyor.
Ayrıca, İngiliz ordusu, ABD ile yaptığı 55 milyon Sterlinlik (yaklaşık 70 milyon dolar) askeri sözleşme kapsamında 56 bomba imha uzmanı robot alacağını duyurdu.
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