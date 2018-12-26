Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı binasında Orenburg Bölgesi'nden fırlatılan ve Kamçatka'daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vuran Avangard'ın test atışını takip etti.

Nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan Avangard'ın testi başarıyla tamamladığını kaydeden Rus lider, bu çalışma nedeniyle Avangard'ın üreticilerini ve testi gerçekleştiren yetkilileri tebrik etti.

'İLK KEZ RUSYA'DA GELİŞTİRİLDİ'

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation Rusya 'Bulat' adlı yeni bir güdümlü füze sistemi geliştiriyor

Putin, "Bu, bilim, savunma sanayii ve ülkemizin savunma kabiliyetini artırma alanında çok önemli bir gelişme. Hatta bu, ulusal çıkarlarımızın da ötesine geçen bir olay. Yeni tip stratejik silah ilk kez bizim ülkemizde geliştirildi" dedi.

Avandard sisteminin 2003 yılında geliştirilmeye başlandığını kaydeden Putin, yoğun, uzun vadeli ve zorlu bir çalışma sürecinin geride kaldığını ve ilkesel alanlarda atılım niteliğinde kararlar alındığını vurguladı.

'2019'DA ORDUNUN HİZMETİNE GİRECEK'

Avangard'ın 2019 yılında Rus ordusunun hizmetine gireceğini söyleyen Putin, "Avangard, ülkemizin ve halkımızı önümüzdeki on yıllarda güvenilir bir şekilde savunacak" diye ekledi.

AVANGARD SİSTEMLERİ YANA DOĞRU VE DİKEY MANEVRA YAPABİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemlerinin seri üretime alındığını duyurmuştu.

Avangard'ın geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebildiğini anımsatan bakanlık, Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabildiğini vurgulamıştı.

Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine de dikkat çeken bakanlık, bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerinin bypass edilebildiğinin altını çizmişti.

PUTİN, AVANGARD'LARIN YENİLMEZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

© Sputnik / Ilya Pitalev Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Putin, mart başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Avangard'dan gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz etmişti.

Bu silahın tamamen yeni bir silah olduğunu ve bir kanatlı planör parçasıyla yapıldığını anlatan Putin, bu silahın ayırt edici özelliğinin atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi olduğunu vurgulamıştı.

Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine dikkat çeken Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" diye konuşmuştu.