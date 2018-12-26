Rusya 'Bulat' adlı yeni bir güdümlü füze sistemi geliştiriyor

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Abramov, "Evet, böyle çalışma var. Bunun dışında maalesef herhangi bir şey söyleyemem. Bu tür bilgileri gizli tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulat güdümlü füze sistemlerinin geleceğin zırhlı araçlarında kullanılacağı tahmin ediliyor.

Açık kaynaklardan edinilen bilgiye göreyse Army-2017 uluslararası askeri teknik forumunda Bulat güdümlü füze sistemiyle, ayrıca 57 milimetrelik otomatik top ve Kornet adlı lazer güdümlü tanksavar füzeleriyle donatılmış ‘Epoha' adlı insansız savaş modülü sergilenmişti.