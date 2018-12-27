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18:15 27 Aralık 2018
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    HABRAS

    Bakan Varank 'Tarihi bir an' notuyla duyurdu: HABRAS'ta bir tonluk bomba, ses hızını aştı

    © Fotoğraf : Youtube
    Savunma
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba ses hızını aştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tarihi bir ana şahit olduk." ifadelerini kullandı.

    Milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar'da TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan HABRAS, 31 Ekim'de açılmıştı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan testlerin ilkine şahitlik etmişti. Bu testte 113 kilogram ağırlığındaki delici sınıf minyatür bomba harp başlığı başarıyla hedefe ulaşmıştı.

    HABRAS'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla yeni bir test gerçekleştirildi.

    SES HIZININ 1.5 KATINA ULAŞILDI

    Test sırasında nefesler kesildi. Taşıyıcı kızak ile birlikte bir ton ağırlığa sahip kısmi delici özellikteki MK-84 genel maksat bombası, savunma sanayinde bir ilke imza attı. MK-84, ray üzerinde ses hızının yaklaşık 1.5 katına ulaştı.

    Saatte bin 850 kilometre hıza erişen MK-84, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefi başarı ile deldi.

    VARANK: TARİHİ BİR ANA ŞAHİT OLDUK

    Başarılı testi Bakan Varank, sosyal medya hesabından duyurdu.

    Twitter'da açıklamalarda bulunan Varank, "Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    HABRAS, ses hızı, bomba, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Mustafa Varank, Türkiye
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