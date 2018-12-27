Rusya: Avangard hipersonik füze sistemi, sesten 27 kat hızlı

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Rus ordusunun dün teste tabi tuttuğu Avangard sistemi, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılmış ve Kamçatka'daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.

Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte dünkü testle ilgili açıklamalarda bulunan Borisov, "Son testler, Avangard'ın 27 mach (32 bin km'den fazla) hıza ulaştığını gösteriyor. Bu hız karşısında hiçbir füze savunma sistemi Avangard'ı imha edemez" dedi.

Avangard'ı diğer sistemlerden ayıran temel özelliği 'bir saniye sonra nerede olacağının öngörülmemesi' olarak niteleyen Borisov, "Bu stratejik silah, hem dikey hem de yatay yönde hareket edebiliyor. Sistemi diğerlerinden ayıran bu özellik, füze savunma sistemlerini etkisiz kılıyor. Bu sistemi, tespit ve imha etmek çok zor" diye ekledi.

AVANGARD SİSTEMLERİ YANA DOĞRU VE DİKEY MANEVRA YAPABİLİYOR

© Sputnik / Ilya Pitalev Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemlerinin seri üretime alındığını duyurmuştu.

Avangard'ın geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebildiğini anımsatan bakanlık, 20 Mach'ın üzerindeki hipersonik hızlarda uçabildiğini vurgulamıştı.

Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine de dikkat çeken bakanlık, bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerinin bypass edilebildiğinin altını çizmişti.

PUTİN, AVANGARD'LARIN YENİLMEZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Putin, mart başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Avangard'dan gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz etmişti.

© Fotoğraf : Russian Defense Ministry Nükleer ‘Avangard’: Rusya küresel güç dengesini nasıl sağlıyor?

Bu silahın tamamen yeni bir silah olduğunu ve bir kanatlı planör parçasıyla yapıldığını anlatan Putin, bu silahın ayırt edici özelliğinin atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi olduğunu vurgulamıştı.

Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine dikkat çeken Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" diye konuşmuştu.