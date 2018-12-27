Kayıt
02:25 28 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Avangard hypersonic missile

    Rusya: Avangard hipersonik füze sistemi, sesten 27 kat hızlı

    © Fotoğraf: Youtube / Минобороны России
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 103

    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğunu belirtti.

    'Avangard' hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi
    Rus ordusunun dün teste tabi tuttuğu Avangard sistemi, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılmış ve Kamçatka'daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.

    Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte dünkü testle ilgili açıklamalarda bulunan Borisov, "Son testler, Avangard'ın 27 mach (32 bin km'den fazla) hıza ulaştığını gösteriyor. Bu hız karşısında hiçbir füze savunma sistemi Avangard'ı imha edemez" dedi.

    Avangard'ı diğer sistemlerden ayıran temel özelliği 'bir saniye sonra nerede olacağının öngörülmemesi' olarak niteleyen Borisov, "Bu stratejik silah, hem dikey hem de yatay yönde hareket edebiliyor. Sistemi diğerlerinden ayıran bu özellik, füze savunma sistemlerini etkisiz kılıyor. Bu sistemi, tespit ve imha etmek çok zor" diye ekledi.

    AVANGARD SİSTEMLERİ YANA DOĞRU VE DİKEY MANEVRA YAPABİLİYOR

    Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Putin: Rus ordusu önümüzdeki aylarda hipersonik Avangard füze sistemine sahip olacak
    Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemlerinin seri üretime alındığını duyurmuştu.

    Avangard'ın geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebildiğini anımsatan bakanlık, 20 Mach'ın üzerindeki hipersonik hızlarda uçabildiğini vurgulamıştı.

    Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine de dikkat çeken bakanlık, bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerinin bypass edilebildiğinin altını çizmişti.

    PUTİN, AVANGARD'LARIN YENİLMEZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

    Putin, mart başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Avangard'dan gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz etmişti.

    Russian Army in pictures
    © Fotoğraf : Russian Defense Ministry
    Nükleer ‘Avangard’: Rusya küresel güç dengesini nasıl sağlıyor?
    Bu silahın tamamen yeni bir silah olduğunu ve bir kanatlı planör parçasıyla yapıldığını anlatan Putin, bu silahın ayırt edici özelliğinin atmosferde ve kıtalararası menzilde Mach 20'nin üzerindeki hipersonik hızlarda uçabilmesi olduğunu vurgulamıştı.

    Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine dikkat çeken Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" diye konuşmuştu.

    Etiketler:
    Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi, Federal Meclis, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mançurya'da 15. Güzellik Elçisi Uluslararası Yarışması
    Mançurya'da Güzellik Elçisi seçildi
    Karikatür
    Trump'tan İsrail'in Suriye eleştirisine tepki: Size yılda 4.5 milyar dolar vermiyor muyuz?
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet