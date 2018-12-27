Rusya: Avangard hipersonik füze sistemi, sesten 27 kat hızlı

Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte dünkü testle ilgili açıklamalarda bulunan Borisov, "Son testler, Avangard'ın 27 mach (32 bin km'den fazla) hıza ulaştığını gösteriyor. Bu hız karşısında hiçbir füze savunma sistemi Avangard'ı imha edemez" dedi.
Avangard'ı diğer sistemlerden ayıran temel özelliği 'bir saniye sonra nerede olacağının öngörülmemesi' olarak niteleyen Borisov, "Bu stratejik silah, hem dikey hem de yatay yönde hareket edebiliyor. Sistemi diğerlerinden ayıran bu özellik, füze savunma sistemlerini etkisiz kılıyor. Bu sistemi, tespit ve imha etmek çok zor" diye ekledi.
AVANGARD SİSTEMLERİ YANA DOĞRU VE DİKEY MANEVRA YAPABİLİYOR
Avangard'ın geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebildiğini anımsatan bakanlık, 20 Mach'ın üzerindeki hipersonik hızlarda uçabildiğini vurgulamıştı.
Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine de dikkat çeken bakanlık, bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerinin bypass edilebildiğinin altını çizmişti.
PUTİN, AVANGARD'LARIN YENİLMEZ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Putin, mart başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Avangard'dan gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz etmişti.
Bu sistemlerin yana doğru ve dikey manevralar yapabildiğine dikkat çeken Rus lider, "Bu sayede tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez oluyorlar. Kompozit manevraların kullanımı uzun güdümlü uçuşlara izin veriyor ve kanatlı planör parçası plazma formunda. Bir meteor gibi, ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 1600-2000 dereceyi bulabiliyor" diye konuşmuştu.
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