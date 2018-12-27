Rusya, İHA’lara karşı yeni bir savaş aracı geliştiriyor

Fabrikanın ‘Samum' (modernize süper mobil çok hedefli topçu aracı) programının baş tasarımcısı Umahan Umahanov, tesiste geleneksel hava araçlarının yanı sıra düşük irtifalarda uçan insansız hava araçlarıyla (İHA) da mücadele etmek amacıyla yeni bir insansız savaş modülünün geliştirildiğini belirtti.

Samum modülünün taktik avcı uçakları, savaş uçakları ve helikopterler gibi hava araçlarından ve düşük irtifalarda etkili olan bazı İHA tiplerinden savunmak amacıyla geliştirildiğini belirten Umahanov, "Bugün her türlü kundağı motorlu platformlara (zırhlı araçlara veya gemilere) monte edilebilen insansız uzaktan kumandalı bir modül geliştiriyoruz" diye konuştu.

Geliştirme çalışmalarının sona erme sürelerinin ürünle ilgili siparişlere bağlı olduğunu söyleyen tasarımcı, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ya da yabancı şirketlerin yeni silaha ilgi duymaları halinde 2 ya da 3 yıl sonra bu modelin seri üretimine geçilebileceğini aktardı.

SAMUM MODÜLÜ

Yapı ve tesisleri taktik avcı uçakları, savaş uçakları ve helikopterler gibi hava araçlarından ve düşük irtifalarda etkili olan İHA'lardan korumayı amaçlayan Samum topçu modülünün 2 versiyonu mevcut. Topçu sistemi olan ilk versiyon hedefleri 1.5 kilometre irtifada ve 2.5 kilometre mesafede vurabilirken topçu-füze sistemi içeren ikinci versiyonun hedefleri imha etme yüksekliği 3.5 kilometre, menziliyse 6 kilometre.