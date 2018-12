'Rusya, nükleer saldırı durumunda ‘garantili’ yanıt verecek'

Yars, Topol ve Bulava gibi stratejik füzeleri geliştiren enstitünün baş tasarımcısı olan Solomonov, Rus Argumenty Nedeli gazetesine verdiği röportajda Rusya'ya yönelik bir nükleer saldırının cezasız kalmayacağının ‘garantilenmiş' olduğunu söyledi.

Solomonov, "Rusya'da, tarafımıza yapılacak bir nükleer saldırının cezasız kalmayacağını garantileyen ve anlık saldırıda imha olmamalarını sağlayan birçok sistem bulunuyor. Her kimse her ne yaparsa yapsın, her hâlükârda karşı saldırı olacak" diye konuştu.

Rusya'nın karşı nükleer saldırı silahları geliştirme alanında ABD'nin 10-15 yıl ilerisinde olduğunu da vurgulayan Solomonov, "Gerçekten de Amerikalılardan en az 10-15 yıl ilerideyiz. Bu durum, onların bunu yapamayacakları anlamına gelmez. Eğer uğraşırlarsa, 10-15 yıl sonra onlar da aynı şeyi yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

‘Beklenmedik bir saldırının olabileceği kritik durumlarda önleyici saldırının sert koşullarında muharebe komuta ve iletişim araçlarının korunarak' karşı saldırıda bulunmanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Solomonov, "Tüm bunlar bizim üstünlüğümüzü yarattı" diye konuştu.