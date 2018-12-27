Rus askeri uzman: Avangard, stratejik istikrarı sağlayacak caydırıcı bir sistem

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov’un Avangard hipersonik stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Avangard’ın stratejik istikrarı sağlayacak caydırıcı bir sistem olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : Ministry of Defence of the Russian Federation ABD medyasının Rus Avangard füzesi denemesine tepkisi: Savunmasızız

Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanı Aleksey Leonkov, Russia Today’e (RT) verdiği demeçte dün başarılı bir şekilde test edilen Avangard kanatlı planörlü hipersonik stratejik füze sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Leonkov, “Mach sayısı ses hızını ifade ediyor. Yani 20 mach, sesten 20 kat hızlı demek. Avangard’ın başlıca anlamı adında saklı, o stratejik görevi olan bir füze sistemi. Bu sistem, savaş arenasının tüm derinliğinde her türlü görevin stratejik çözümünü amaçlıyor. Bu görevlere, önemli askeri ve sivil altyapı tesislerinin imha edilmesi de dahil. Bu sistem, karşı saldırı doktrinimizin kapsamında yer alıyor” diye konuştu.

'ANLAŞMAYI İHLAL ETMİYORUZ'

Leonkov, ‘ABD’nin 2002’de Anti Balistik Füze Anlaşması’ndan (ABM) çekildiği için Avangard’ın ayrıca caydırıcı bir silah’ olduğunu da vurguladı ve ekledi: “Füze savunma sistemi bakımından onlar bizden üstündü. Şimdi Rusya, bu füze savunma sistemini tümüyle es geçebilecek ve stratejik istikrarı sağlayacak, dengeleri yeniden oturtacak bir sisteme sahip olacak. Bununla birlikte biz, başlık sayısı olarak New START anlaşmasını ihlal etmiyoruz.”

Rus ordusunun dün teste tabi tuttuğu Avangard sistemi, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılmış ve Kamçatka'daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen mart başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında Avangard'dan gerçek bir teknolojik buluş' olarak söz etmişti.