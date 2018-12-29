Hürkuş-C'nin ilk uçuş görüntüleri yayınladı

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CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Demir, Türkiye'nin silah sanayindeki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

'HÜRKUŞ-C'LERİN TSK'YA TESLİMATI BAŞLADI'

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Programı, bilinen adıyla HÜRKUŞ teslimatlarının Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılmaya başlandığını belirten Demir, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C serisine de öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirtti.

Demir, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-C'nin görüntülerini de ilk kez yayınladı.

Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor. pic.twitter.com/yRej7rAjAd — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) 29 Aralık 2018

​Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı için 3 farklı varyant üzerine geliştirme süreçleri devam ediyor. Buna göre, maliyet etkin ve takvim olarak teslimatı hızlı olabilecek varyantlara da kullanıcılarla çalışılıyor.

Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek.

Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapılabilecek Hürkuş-C, gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebilecek. Hürkuş-C, 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabilecek.

F-35'TE GEÇİKME YOK

"F-35 projesinde hiçbir aksama, planlananın ötesinde bir gecikme olmayacak. Muhatttaplarımızda hiçbir engel, kaygı düşünce yok. Siyasi kanatta olan tartışmalarla teknik anlamdaki muhattaplar ilgilenmiyor. F-35'ler geldiğinde depolar Malatya'da inşa aşamasında" diyen Demir, F-35 için kurulacak olan ilk tesisin Eskişehir'de olcağını ve bu tesisin F-35'lerin motor bakımları ve onarımlarının yapımı konusunda hizmet vereceğini açıkladı.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE

Muharip uçak projesinin Türk savunma sanayi projelerinde ilk sırada olduğunu belirten Demir, "Yerli savaş uçağımız, akıllı, çevikliği oldukça fazla, motor gücü çok yüksek, radara görünmez, havada çok ani hareketler yapabilecek ve bu manevra kabiliyetine dayanabilecek bir uçak olarak dizayn ediliyor" ifadelerini kullandı.

Demir, "F-35 gibi uçakların hizmete girmesi çok uzun süreler aldı. Yaklaşık 50 yıllık süreçte uçak olgunlaşıyor" diyen Demir, yerli savaş uçağının 2023 'te hazır olmasını ve 2020'lerin sonunda da Türk Hava Kuvvetleri'ne hizmet vermesini planladıklarını belirtti.

ANADOLU GEMİSİ 2019'da HAZIR

Anadolu Gemisi hakkında da bilgi veren Demir, "Anadolu gemisi, herhangi bir operasyona katıldığında içindeki havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla birlikte çıkarma yapabiliyorsunuz, mühimmat, personal zırhli birlikte taşıyabiliyorsunuz" dedi ve geminin Türkiye'den yola çıktığında yakıt ikmali yapmadan ABD'ye kadar sefer yapabildiğini belirtti.

Anadolu Gemisi'nin hava birlikleriyle de operasyon yapabileceğini söyleyen Demir, "Anadolu Gemisi'nin üzerine uçaklar inip kalkabiliyor. Tam teşkilatlı bir hastanesi var. Önümüzdeki yılın başında, 2019'un çeyreğinde gemimizi suya indirmiş olacağız. 2 yıl sonra da diğer donanımları tamamlanacak. Uçak gemisi olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.