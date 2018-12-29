Kayıt
17:34 29 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Hürkuş-C

    Hürkuş-C'nin ilk uçuş görüntüleri yayınladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 154

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kişisel Twitter hesabı üzerinden yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-C'ye ait ilk görüntüleri yayınladı.

    Erdoğan, Atak helikopteri üretim hattını gençlerle gezdi
    © AA / Kayhan Özer
    Gençlere ATAK'ı anlatan Erdoğan, Hürkuş'a imzasını attı
    5
    CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Demir, Türkiye'nin silah sanayindeki son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

    'HÜRKUŞ-C'LERİN TSK'YA TESLİMATI BAŞLADI'

    Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Programı, bilinen adıyla HÜRKUŞ teslimatlarının Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılmaya başlandığını belirten Demir, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C serisine de öz savunma sistemlerinin monte edildiğini belirtti.

    Demir, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-C'nin görüntülerini de ilk kez yayınladı.

    ​Silahlandırılan Hürkuş-C uçağı için 3 farklı varyant üzerine geliştirme süreçleri devam ediyor. Buna göre, maliyet etkin ve takvim olarak teslimatı hızlı olabilecek varyantlara da kullanıcılarla çalışılıyor.

    Hürkuş-C serisinin son versiyon uçağı yaklaşık 5 ton ağırlığa sahip olacak ve 1,5 ton faydalı yükü taşıyabilecek.

    Gökbey
    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye'nin ilk özgün helikopteri Gökbey’in test pilotları, ilk uçuşu anlattı: Herkes ağlıyordu
    Lazer işaretleme kabiliyetine sahip mesafe ölçerli kızıl ötesi çok bantlı kamerayla gündüz ve gece gözetleme yapılabilecek Hürkuş-C, gerektiğinde yerli füze ve bombalarla görev icra edebilecek. Hürkuş-C, 35 bin feet irtifa tavanıyla 6 saate kadar havada kalabilecek.

    F-35'TE GEÇİKME YOK

    "F-35 projesinde hiçbir aksama, planlananın ötesinde bir gecikme olmayacak. Muhatttaplarımızda hiçbir engel, kaygı düşünce yok. Siyasi kanatta olan tartışmalarla teknik anlamdaki muhattaplar ilgilenmiyor. F-35'ler geldiğinde depolar Malatya'da inşa aşamasında" diyen Demir, F-35 için kurulacak olan ilk tesisin Eskişehir'de olcağını ve bu tesisin F-35'lerin motor bakımları ve onarımlarının yapımı konusunda hizmet vereceğini açıkladı.

    YERLİ SAVAŞ UÇAĞI 2023'TE

    Türkiye ilk F-35 uçağını teslim aldı
    © AA / Atılgan Özdil
    'İlk F-35, 2019 Kasım'ında Türkiye'ye geliyor'
    Muharip uçak projesinin Türk savunma sanayi projelerinde ilk sırada olduğunu belirten Demir, "Yerli savaş uçağımız, akıllı, çevikliği oldukça fazla, motor gücü çok yüksek, radara görünmez, havada çok ani hareketler yapabilecek ve bu manevra kabiliyetine dayanabilecek bir uçak olarak dizayn ediliyor" ifadelerini kullandı.

    Demir, "F-35 gibi uçakların hizmete girmesi çok uzun süreler aldı. Yaklaşık 50 yıllık süreçte uçak olgunlaşıyor" diyen Demir, yerli savaş uçağının 2023 'te hazır olmasını ve 2020'lerin sonunda da Türk Hava Kuvvetleri'ne hizmet vermesini planladıklarını belirtti.

    ANADOLU GEMİSİ 2019'da HAZIR

    Anadolu Gemisi hakkında da bilgi veren Demir, "Anadolu gemisi, herhangi bir operasyona katıldığında içindeki havuzda çıkarma gemileri taşıyor. Bununla birlikte çıkarma yapabiliyorsunuz, mühimmat, personal zırhli birlikte taşıyabiliyorsunuz" dedi ve geminin Türkiye'den yola çıktığında yakıt ikmali yapmadan ABD'ye kadar sefer yapabildiğini belirtti.

    Anadolu Gemisi'nin hava birlikleriyle de operasyon yapabileceğini söyleyen Demir, "Anadolu Gemisi'nin üzerine uçaklar inip kalkabiliyor. Tam teşkilatlı bir hastanesi var. Önümüzdeki yılın başında, 2019'un çeyreğinde gemimizi suya indirmiş olacağız. 2 yıl sonra da diğer donanımları tamamlanacak. Uçak gemisi olarak biliniyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    TCG Anadolu Gemisi, HÜRKUŞ-C, F-35, Türk Havacılık Uzay Sanayii, CNN Türk, Türk Hava Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    1 TL ile 350 kilometre yol gidebilen elektrikli otomobil
    1 TL ile 350 kilometre yol giden elektrikli otomobil ürettiler
    Karikatür
    ABD basını, Batı’nın Karadeniz’de Rusya’ya gönderdiği ‘sinyalle’ dalga geçti
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet