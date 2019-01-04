2019’da Rus ordusu hangi yeni silahlara sahip olacak?

Devlet siparişi çerçevesinde 2019’da ordu ve donanma için büyük miktarda askeri teçhizat ve silah teslimatı yapılması planlanıyor: Yeni ve modernize edilmiş gemiler, denizaltılar, tanklar ve füzeler. Federal bütçe taslağına göre, bu yıl savunma, güvenlik ve kolluk kuvvetleri için yapılacak harcama 1.3 trilyon rubleyi geçecek.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET Rus ordusu: NATO, Rusya sınırlarına stratejik silahlar konuşlandırdı

Rus donanması bu yıl ciddi bir takviye bekliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolev’e göre, yeni yılda Deniz Kuvvetleri için yaklaşık otuz gemi ve çeşitli sınıflardan destek gemileri inşa edilecek.

Özellikle, yıl boyunca testlere tabi tutulacak olan seri firkateyn projesi 22350 "Amiral Kasatonov" Kuzey Filosu’na dahil olacak. Temmuz 2018’de bu serinin ana gemisi “Amiral Gorşkov”a Andrev bayrağı çekilmişti. Sırada bu tip iki fırkateyn daha var: “Amiral Golovko” ve “Amiral İsakov”. Bu gemiler Rusya’nın kuzey ve Pasifik sınırlarını koruyacak.

Her biri 4.5 bin ton deplasmana sahip bu gemiler, 130 mm’lik A-192 Armat topçu kompleksi, Oniks veya Calibre NKE gemi füzeleri ve Polimer-Redut hava savunma füzeleriyle donatılmış. Bu gemiler, SSCB’nin çöküşünden sonra Rusya’da üretilen ilk büyük su üstü gemilerdir.Yerli gemiciliğin tüm başarıları ve birikimleri bu gemilerde birleştirildi ve başarıyla uygulandı. Sualtı bileşenlerine gelince, Borey-A projesinin stratejik denizaltı füze kruvazörü “Kinyaz Vladimir” ve Yasen-M projesi kapsamında inşa edilen nükleer denizaltı “Kazan”, 2019’da kuzeyde göreve başlayacak. Bunun dışında, Kuzey Filosu için 636.3 serisi dizel-elektrik denizaltılarının inşaatı devam edecek.

KARADENİZ FİLOSU'NA KALİBR ROKET GEMİSİ

2019'da Karadeniz Filosu’na iki adet “Kalibr” roket gemisi takviye edilecek. Bu, Karadeniz Filosu’na takviye edilen ilk “Kalibr”lar değil. Saldırı gemileri "Orehovo-Zuyevo" ve "Mıtişiy" ve Amiral serisinden "Essen", "Makarov" ve "Grigoroviç" fırkateynleri birkaç yıldır görev yapıyor.

Yapımı tamamlanan ve mürettebatı yerleştirilmiş olan “Gromyaşiy” korveti Pasifik Filosu’na dahil olacak.

1993 yılından bu yana görev yapan “Neustraşimiy” devriye gemisi onarımı bittikten sonra Baltik Filosu’na geri dönecek. 22800 projesine ait küçük roket gemilerinin yapımı devam ediyor. Birkaç yıl içinde bu gemilerden altısı Baltik Filosu’na dahil edilecek. Hazar Filosu 2019’da Astrahan’dan Kaspisk’e taşınmaya devam edecek. Kıyı tabanlı füze kompleksi ve binbeşyüz kişiden oluşan deniz alayı ile güçlendirilecek. Buna ek olarak, üç adet Be-200 uçağı ile üç adet Mi-14PSM helikopterden oluşan bir hava grubu da bu filoya monte edilecek.

DENİZ PİYADELERİNE BÜYÜK İNDİRME GEMİSİ PYOTER MORGUNOV

Ayrıca, iki roket botu ve iki küçük amfibi hücum gemisinin de bu filoya gönderilmesi bekleniyor. Deniz piyadeleri de paylarına düşeni alacak. Piyadelerin 2019'da, 1171 numaralı projenin daha da geliştirilmişi olan büyük indirme gemisi "Pyoter Morgunov" u devralmaları bekleniyor. Yeni indirme gemisi, üç yüz denizci, otuzdan fazla zırhlı personel aracı veya on üç tank alabiliyor. "Pyoter Morgunov" Şubat-Mart aylarında denizde test seferleri gerçekleştirecek.

Stratejik Füze Kuvvetleri için bu yılki en önemli olay, yeni füze sistemi “Avangard”ın göreve başlaması olacak. Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’e göre, yeni silahı ilk olarak Orenburg Bölgesi’ndeki Dombarovskiy birliğine bağlı alaylardan biri alacak.

SARMAT BALİSTİK FÜZELERİ

Stratejik Füze Kuvvetlerinin modern Yars füze sistemleri ve mobil versiyonlarıyla planlı donatımı devam edecek. "Voyevod"ların yerine geçecek olan kıtalararası "Sarmat" balistik füzeleri 2020 yılında hizmete girecek. 2019’da Plesetsk askeri üssünde uçuş testleri başlayacak. Bu kompleksin üreticisi "Krasmaş" ise sipariş sayısındaki artış nedeniyle üç vardiyalı çalışma grafiğine geçmeye hazırlanıyor.

Pilotlar, 2019’da ilk beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarına kavuşacak. Bu uçakların bazıları Suriye’de savaş koşullarında test edildi. Bu uçaklardan ilk olarak 12 adetinin teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca, çok amaçlı 4. nesil hafif savaş uçağı MiG-35’lerin bu yıl test uçuşlarının tamamlanması planlanıyor. Üreticiler yılda 36 adet MiG-35 üretmeyi amaçlıyor. Buna ek olarak, avcı uçaklarının gemi versiyonlarının üretilmesi de düşünülüyor. Bu yıl uçak üreticilerinin planları arasında, içerisinde gelişmiş bir radar istasyonu bulunan yeni A-100 Premier modeli uçağının seri tedariki için bir anlaşma imzalamak da bulunuyor.

HAVA KUVVETLERİNE 25 ADET KA-52 ALLIGATOR TAARUZ HELİKOPTERİ

Hava Kuvvetleri yaklaşık 25 adet Ka-52 'Alligator' taaruz helikopterine kavuşacak. Mi-28 taaruz helikopterleri ise lazer füze savunma sistemi ile donatılacak. Ayrıca Mi-28’ler için yeni VK-2500P motoru geliştirildi. Bu motorlar modernize edilen ve şu anda test uçuşları yapan Mi-28NM helikopterlerinde kullanılacak.

Askeri nakliye havacılığı, seri üretimine geçilmesi planlanan modernize Mi-26T2V nakliye helikopterlerine sahip olacak. Yeni helikopterler pilotun kötü hava koşullarında çalışmasını kolaylaştıran modern elektronik ekipman kompleksi ile donatılacak. Buna ek olarak, Mi-26T2V, helikoptere yönelik tehdidi berferaf etmek dışında, aynı zamanda kızılötesi başlıklara sahip füzelere karşı koruyan Vitebsk savunma kompleksiyle de donatılmış bulunuyor.

HAVA UZAY KUVVETLERİ İÇİN VORONEJ RADAR AĞININ KURUMU TAMAMLANACAK

Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin hava savunma ve füze savunma sistemleri de gözle görülür şekilde güçlendirilecek. 2019’da “Voronej” radar ağının yer seviyesindeki füze saldırı uyarı sisteminin kurumu tamamlanacak. Bu tür radarlar şu anda Leningrad, Kaliningrad, İrkutsk ve Krasnodar bölgelerinde görev yapıyor. Bir süre önce Orenburg, Krasnyarsk ve Altay bölgelerinde kurulu bulunan radar istayonlarının test çalışmaları tamamlandı. Savunma Bakanlığı ayrıca, Murmansk, Kronştadt ve Sevastopol için 20 adet su yüzeyindeki durumu izleyen sabit kıyı radarı “Bussol-S” satın alacak.

Kara Kuvvetleri modernize edilmiş T-72B3 tanklarını almaya devam edecek. Yılın ilk yarısında otuz adet, Orenburg bölgesinde konuşlandırılan mekanize tugayına verilecek. ‘Ordu-2018’ forumunda imzalanan sözleşme kapsamında, 132 adet T-14 ve BMP T-15 tankının orduya teslim edilmesi planlanıyor. Muhtemelen, bazıları 2019’da birliklere ulaşacak.

TERMİNATÖRLER İLK KEZ TEST EDİLECEK

Çelyabinsk bölgesinde yapılacak tatbikatlarda tankçılar ilk kez ‘Terminatör’ olarak anılan tank destek araçlarını test edecek. Radyasyon, kimyasal ve biyolojik korunma birlikleri, ağır termobarik sistem TOS-1A Buratino ile donatılacak ve bu yıl yaklaşık olarak iki bin mühimmat alacaklar.

Savunma Sanayi Kompleksi, topçulara, bu yıl seri üretimi başlayacak olan en yeni top kompleksi “Nabrosok”ları teslim edecek. Topların avantajları iyi biliniyor. Pahalı değiller ve üretimi çok zor değil, kullanımı kolaydır ve eliptik yörüngede hareket eden güçlü mermileri sığınaklardaki hedefleri bile vurabiliyor. Yeni topların tekerlekli bir şasiye monte edildiği göz önüne alındığında, topçu birliklerin hareket kabiliyeti çok daha iyi olacak.

'SAVAŞ TANRISI' PION'LAR MODERNİZE EDİLECEK

‘Savaş Tanrısı' ağır topçu silahlarına gelince, savunma sanayi 2019 yılında dünyanın en güçlü topçu silahı 2S7M “Pion”un modernizasyonunu üstlenecek. Topların dağıtım mekanizmaları ve güç kaynağı birimleri değiştirilecek. İç bağlantı cihazları, radyo istasyonu, anti-nükleer koruma sistemi enstrümantasyon kompleksi ve gözetleme cihazı bakımdan geçirilecek.

Yıl sonuna kadar, geliştirilmiş Pantsir-S1M hava savunma sistemlerinin kabul testlerinin tamamlanması planlanıyor. Özellikle küçük dronlarla mücadele etmek için radyo elektronik silah “Pişal” geliştirildi. Önümüzdeki aylarda güvenlik güçlerine toplu teslimatının yapılması bekleniyor.

2019 yılında, Savunma Bakanlığı modernize edilmiş “Sprut-SDM1”i test etmeye başlayacak. 2015 yılında hizmete giren bu tankı ateş gücü bakımından askerler T-90’la aynı seviyede görüyor. Sprut’a yeni şasi, daha güçlü yeni dizel motor, modern şanzıman ve yenilenmiş ateş kontrol sistemi eklendi.

Bu yıl, hava indirme birliklerine BMD-4M hava muharebe aracı için yeni askılı iniş sistemleri gönderilecek. Bir paraşüt sisteminin toplam alanı dört bin metrekareden fazladır.

Daha önce Savunma Bakanlığı, Hava indirme birliklerini helikopterler, hava savunma ve füze savunma birimleriyle güçlendirme kararı almıştı. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde üç tank taburu da oluşturulacak.