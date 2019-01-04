2019’da Rus ordusu hangi yeni silahlara sahip olacak?

Özellikle, yıl boyunca testlere tabi tutulacak olan seri firkateyn projesi 22350 "Amiral Kasatonov" Kuzey Filosu’na dahil olacak. Temmuz 2018’de bu serinin ana gemisi “Amiral Gorşkov”a Andrev bayrağı çekilmişti. Sırada bu tip iki fırkateyn daha var: “Amiral Golovko” ve “Amiral İsakov”. Bu gemiler Rusya’nın kuzey ve Pasifik sınırlarını koruyacak.
Her biri 4.5 bin ton deplasmana sahip bu gemiler, 130 mm’lik A-192 Armat topçu kompleksi, Oniks veya Calibre NKE gemi füzeleri ve Polimer-Redut hava savunma füzeleriyle donatılmış. Bu gemiler, SSCB’nin çöküşünden sonra Rusya’da üretilen ilk büyük su üstü gemilerdir.Yerli gemiciliğin tüm başarıları ve birikimleri bu gemilerde birleştirildi ve başarıyla uygulandı. Sualtı bileşenlerine gelince, Borey-A projesinin stratejik denizaltı füze kruvazörü “Kinyaz Vladimir” ve Yasen-M projesi kapsamında inşa edilen nükleer denizaltı “Kazan”, 2019’da kuzeyde göreve başlayacak. Bunun dışında, Kuzey Filosu için 636.3 serisi dizel-elektrik denizaltılarının inşaatı devam edecek.
KARADENİZ FİLOSU'NA KALİBR ROKET GEMİSİ
Yapımı tamamlanan ve mürettebatı yerleştirilmiş olan “Gromyaşiy” korveti Pasifik Filosu’na dahil olacak.
1993 yılından bu yana görev yapan “Neustraşimiy” devriye gemisi onarımı bittikten sonra Baltik Filosu’na geri dönecek. 22800 projesine ait küçük roket gemilerinin yapımı devam ediyor. Birkaç yıl içinde bu gemilerden altısı Baltik Filosu’na dahil edilecek. Hazar Filosu 2019’da Astrahan’dan Kaspisk’e taşınmaya devam edecek. Kıyı tabanlı füze kompleksi ve binbeşyüz kişiden oluşan deniz alayı ile güçlendirilecek. Buna ek olarak, üç adet Be-200 uçağı ile üç adet Mi-14PSM helikopterden oluşan bir hava grubu da bu filoya monte edilecek.
DENİZ PİYADELERİNE BÜYÜK İNDİRME GEMİSİ PYOTER MORGUNOV
Ayrıca, iki roket botu ve iki küçük amfibi hücum gemisinin de bu filoya gönderilmesi bekleniyor. Deniz piyadeleri de paylarına düşeni alacak. Piyadelerin 2019'da, 1171 numaralı projenin daha da geliştirilmişi olan büyük indirme gemisi "Pyoter Morgunov" u devralmaları bekleniyor. Yeni indirme gemisi, üç yüz denizci, otuzdan fazla zırhlı personel aracı veya on üç tank alabiliyor. "Pyoter Morgunov" Şubat-Mart aylarında denizde test seferleri gerçekleştirecek.
SARMAT BALİSTİK FÜZELERİ
Stratejik Füze Kuvvetlerinin modern Yars füze sistemleri ve mobil versiyonlarıyla planlı donatımı devam edecek. "Voyevod"ların yerine geçecek olan kıtalararası "Sarmat" balistik füzeleri 2020 yılında hizmete girecek. 2019’da Plesetsk askeri üssünde uçuş testleri başlayacak. Bu kompleksin üreticisi "Krasmaş" ise sipariş sayısındaki artış nedeniyle üç vardiyalı çalışma grafiğine geçmeye hazırlanıyor.
HAVA KUVVETLERİNE 25 ADET KA-52 ALLIGATOR TAARUZ HELİKOPTERİ
Hava Kuvvetleri yaklaşık 25 adet Ka-52 'Alligator' taaruz helikopterine kavuşacak. Mi-28 taaruz helikopterleri ise lazer füze savunma sistemi ile donatılacak. Ayrıca Mi-28’ler için yeni VK-2500P motoru geliştirildi. Bu motorlar modernize edilen ve şu anda test uçuşları yapan Mi-28NM helikopterlerinde kullanılacak.
HAVA UZAY KUVVETLERİ İÇİN VORONEJ RADAR AĞININ KURUMU TAMAMLANACAK
Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin hava savunma ve füze savunma sistemleri de gözle görülür şekilde güçlendirilecek. 2019’da “Voronej” radar ağının yer seviyesindeki füze saldırı uyarı sisteminin kurumu tamamlanacak. Bu tür radarlar şu anda Leningrad, Kaliningrad, İrkutsk ve Krasnodar bölgelerinde görev yapıyor. Bir süre önce Orenburg, Krasnyarsk ve Altay bölgelerinde kurulu bulunan radar istayonlarının test çalışmaları tamamlandı. Savunma Bakanlığı ayrıca, Murmansk, Kronştadt ve Sevastopol için 20 adet su yüzeyindeki durumu izleyen sabit kıyı radarı “Bussol-S” satın alacak.
TERMİNATÖRLER İLK KEZ TEST EDİLECEK
Çelyabinsk bölgesinde yapılacak tatbikatlarda tankçılar ilk kez ‘Terminatör’ olarak anılan tank destek araçlarını test edecek. Radyasyon, kimyasal ve biyolojik korunma birlikleri, ağır termobarik sistem TOS-1A Buratino ile donatılacak ve bu yıl yaklaşık olarak iki bin mühimmat alacaklar.
'SAVAŞ TANRISI' PION'LAR MODERNİZE EDİLECEK
‘Savaş Tanrısı' ağır topçu silahlarına gelince, savunma sanayi 2019 yılında dünyanın en güçlü topçu silahı 2S7M “Pion”un modernizasyonunu üstlenecek. Topların dağıtım mekanizmaları ve güç kaynağı birimleri değiştirilecek. İç bağlantı cihazları, radyo istasyonu, anti-nükleer koruma sistemi enstrümantasyon kompleksi ve gözetleme cihazı bakımdan geçirilecek.
Yıl sonuna kadar, geliştirilmiş Pantsir-S1M hava savunma sistemlerinin kabul testlerinin tamamlanması planlanıyor. Özellikle küçük dronlarla mücadele etmek için radyo elektronik silah “Pişal” geliştirildi. Önümüzdeki aylarda güvenlik güçlerine toplu teslimatının yapılması bekleniyor.
Bu yıl, hava indirme birliklerine BMD-4M hava muharebe aracı için yeni askılı iniş sistemleri gönderilecek. Bir paraşüt sisteminin toplam alanı dört bin metrekareden fazladır.
Daha önce Savunma Bakanlığı, Hava indirme birliklerini helikopterler, hava savunma ve füze savunma birimleriyle güçlendirme kararı almıştı. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde üç tank taburu da oluşturulacak.
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