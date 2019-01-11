Kayıt
02:02 11 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı

    Hırvatistan F-16 satın almaktan vazgeçti

    © AP Photo / Ariel Schalit
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 20

    ABD'nin, F-16'ların kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi nedeniyle ortaya çıkan sorunun ardından Hırvatistan hükümeti savaş uçaklarının satın almasına ilişkin kararı iptal etti.

    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
    © AP Photo / Ariel Schalit
    İsrail'in F-16 satışına ABD engeli
    Hırvatistan hükümeti, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ilişkin kararı iptal etti. ABD'nin, söz konusu F-16 savaş uçaklarında bulunan kendisine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermemesi üzerine ortaya çıkan sorun, uçak satın alımına ilişkin kararın iptaline neden oldu.

    İsrail Savunma Bakanlığından bir heyet, bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelerek Hırvatistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

    Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, uçak satın alımına ilişkin kararı iptal ettiklerini açıklayarak, kararın iptalinin Hırvatistan'a herhangi bir maddi zarar vermeyeceğini söyledi.

    Krsticevic, daha önce üzerinde anlaştıkları F-16 savaş uçaklarının satın alınması noktasında ABD'nin onay vermediğinin İsrail heyeti tarafından kendilerine aktarıldığını belirterek, "partner ülke" olarak nitelendirdiği İsrail ile iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

    İSRAİL: ABD'NİN ONAY VERİP VERMEMESİNE ETKİ EDEMEYİZ

    Pentagon
    © AFP 2018 /
    Pentagon: S-400 anlaşması sadece F-35 alımını değil, F-16 ve Black Hawk helikopterlerini de etkileyebilir
    İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Udi Adam da ABD'nin kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferine onay vermesine ne kendilerinin ne de Hırvatistan'ın etki edebileceğini söyledi.

    Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını kararlaştırmış, bu karar hükümet tarafından onaylanmıştı.

    Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu. 500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.

    İlgili konular:

    Slovakya, 14 adet ABD yapımı F-16 alacak: NATO ve AB ülkeleriyle tamamen uyumlu olacak
    Belçika'da bir F-16'dan 'kazara' açılan yaylım ateşi sonucu 2 jet kullanılamaz hale geldi
    Sofuoğlu, F-16'ya karşı yarıştı: 9.43 saniyeyle birinci oldu
    Etiketler:
    İsrail F-16'ları, F-16, İsrail Savunma Bakanlığı, Hırvatistan Savunma Bakanlığı, Damir Krsticevic, ABD, İsrail, Hırvatistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Hilar Mağaraları
    Avcılıktan yerleşik hayata 10 bin yıllık tarihi izler
    Karikatür
    Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet