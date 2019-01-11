Hırvatistan F-16 satın almaktan vazgeçti

İsrail Savunma Bakanlığından bir heyet, bugün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelerek Hırvatistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.
Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, uçak satın alımına ilişkin kararı iptal ettiklerini açıklayarak, kararın iptalinin Hırvatistan'a herhangi bir maddi zarar vermeyeceğini söyledi.
Krsticevic, daha önce üzerinde anlaştıkları F-16 savaş uçaklarının satın alınması noktasında ABD'nin onay vermediğinin İsrail heyeti tarafından kendilerine aktarıldığını belirterek, "partner ülke" olarak nitelendirdiği İsrail ile iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.
İSRAİL: ABD'NİN ONAY VERİP VERMEMESİNE ETKİ EDEMEYİZ
Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını kararlaştırmış, bu karar hükümet tarafından onaylanmıştı.
Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu. 500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.
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