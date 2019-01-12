‘Türk İHA’lar Ukrayna’ya silahlarla donatılmış olarak teslim edilecek’

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun danışmanı Yuriy Biryukov, Facebook sayfasından Türkiye ile Bayraktar TB-2 taktik İHA’larının teslimi konusunda varılan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Biryukov, “Bayraktar TB-2 konusunda anlaşma imzalandı, bu yakınlarda teslimatlar yapılacak. Bu saldırı İHA’sını tam donanımıyla birlikte, silahlarla donatılmış olarak satın alıyoruz. 6 adet planör, yüzlerce füze, kumanda istasyonları ve personel eğitimi, ayrıca sistemlerin bir kısmının Ukrayna’da müşterek üretimi için hazırlıklar söz konusu” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB-2 İHA’larını satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB-2 alımını kapsadığı belirtilmişti.