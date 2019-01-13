Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: Tarihi bir adım

Bayraktar Ukrayna'ya İHA satışının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım. Bu adım; ekibimiz, TSK'mız, Savunma Sanayi Başkanlığı, milli ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu ortaya koyan, milli irade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri" diye konuştu.
Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 12, 2019
Bu adım;
Ekibimiz, TSK'mız, SSB, Milli ve Bağımsız Savunma Sanayi vizyonunu ortaya koyan Milli İrade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri.🇹🇷✈ https://t.co/lXZ4hxGF9G
'MİLLETİMİZİN BAŞARISI'
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Poroşenko'nun paylaşımını paylaşarak, "Bu başarı sadece Baykar'ın değil, Türkiye'nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.
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