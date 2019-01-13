'Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerine geçecek silahın seri üretimine bu yıl başlanacak'

Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerine geçecek yeni Rusya yapımı silahın, Rus ordusu için seri üretimine bu yıl başlanacağı belirtildi.

Rusya savunma sanayisinden isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak Sputnik’e demecinde, Makarov’un yerine geçecek yeni tabanca için seri üretim izni verecek komisyonun, çalışmalarını mart ayında bitireceğini söyledi.

Savunma sanayisi yetkilisinin verdiği bilgiye göre ardından da Rus ordusunda en yaygın olarak kullanılan silah olan Makarov’un yerine geçecek bu yeni tabancanın seri üretimine geçilecek. Yetkili ayrıca, şu anda yeni tabancanın hangi tesiste üretileceği konusunda karara varılmaya çalışıldığını kaydetti.

Rus savunma sanayi şirketi Rostec’in alt kuruluşlarından biri olan TsNIItochmash’ın, kalibresi 9×21 milimetre olan bir tabancanın devlet testlerinin tamamladığı belirtilmişti. İsmi ya da başka özellikleri duyurulmayan bu tabancanın +50 ila —70 derece hava sıcaklıklarında çalıştığı söylenmişti.