Çavuşoğlu'ndan Patriot açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen Patriot görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Teslim süresi ve fiyat çok önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patriot füze sisteminin Türkiye'ye satılmasıyla ilgili olarak konuştu.

"ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli" diyen Çavuşoğlu, "Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir" ifadesini kullandı.

'GÜVENLİ BÖLGE, SURİYE'NİN KUZEYİNDE İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ'

Çavuşoğlu, Suriye'de kurulacağı konuşulan güvenli bölgeye ilişkin de "Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. İstikrar, Suriyeliler'in dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.